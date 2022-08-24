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Энергетики обсудили с тагильчанами техприсоединение домов

Сегодня, 12:30
Фото: «Облкоммунэнерго»
В Нижнем Тагиле сотрудники администрации и энергетической компании разъяснили жителям правила подключения домов к энергоносителям.

Сотрудники «Облкоммунэнерго» поучаствовали совещании администрации Тагилстроевского района Нижнего Тагила. Речь шла о технологическом присоединении и касающихся его последних изменениях в законе.

Многое говорилось о процессе техприсоединения, стоимости подключения, о льготниках и установке приборов учета.

После выступления сотрудников «Облкоммунэнерго» участники встречи задали ряд важных для них вопросов. Интересовались люди в том числе возможностью присоединения дома на другую категорию электроснабжения. Задавали вопросы и о подключении частных домов в поселке. 

Такая встреча в Нижнем Тагиле уже вторая за это год. Во время собрания использовался формат открытого диалога. Это необходимо для эффективного взаимодействия с потребителями, считает замглавного инженера по развитию«Облкоммунэнерго» Наталья Пыжьянова.

Это позволяет понять, что волнует заявителей и разъяснить моменты, вызывающие у них сложности, а также ответить на локальные вопросы. Цель подобных мероприятий — сделать взаимодействие с компанией максимально продуктивным, - добавила Наталья Пыжьянова.
#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#АО "Облкоммунэнерго"#Облкоммунэнерго#Электроэнергия#Дома#Жители#Совещание
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