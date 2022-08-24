Энергетики обсудили с тагильчанами техприсоединение домов

Такая встреча в Нижнем Тагиле уже вторая за это год. Во время собрания использовался формат открытого диалога. Это необходимо для эффективного взаимодействия с потребителями, считает замглавного инженера по развитию«Облкоммунэнерго» Наталья Пыжьянова.