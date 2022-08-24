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IT-кластер со скалодромом и парком планируется построить в Свердловской области

Вчера, 21:03
Фото: Департамент информационной политики
IT-кластер планируется построить в Свердловской области. Первые объекты могут появиться в регионе уже в 2026 году.

Встречу с молодыми разработчиками провел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в штаб-квартире «СКБ-Контур». Он оценил импортозамещающие продукты «Контур.ID» и «Контур.Доступ». Кроме того, обсуждалось строительство IT-кластера с офисами, образовательным центром, скалодромом и парком для прогулок.

Построить Контур-Парк решили пять лет назад. По нашей задумке, проект поможет повысить уровень подготовки специалистов и привлекательность города Екатеринбурга как IT-центра. Мы хотим воспитать в регионе специалистов, которые будут готовы развивать умные города и цифровую экономику, — рассказал о планах председатель совета директоров «СКБ-Контур» Дмитрий Мраморов.

По словам Евгения Куйвашева, компания является одной из лучших в России. Все представленные разработчиками программы способны заменить иностранные.

Он отметил, что поддержка IT-отрасли является приоритетом федерального и регионального уровней. В Свердловской области уже действуют все принятые для программистов меры поддержки — от льготной ипотеки до грантов.

По словам гендиректора «СКБ-Контур» Михаила Сродных, сервисы были созданы для внутреннего пользования сотрудниками компании. Они опробованы уже в течение нескольких лет. По словам Сродных, на внешний рынок продукты вышли весной 2022 года. Их все еще дорабатывают.

Все сервисы не только являются заменой иностранным программам, но и обладают уникальным функционалом. Спрос на них растет, сообщает департамент информационной политики.

 

#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Екатеринбург#Свердловская область#Импортозамещение#Евгений Куйвашев#Оценка#Мероприятие#Собрание
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