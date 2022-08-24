IT-кластер со скалодромом и парком планируется построить в Свердловской области

По словам гендиректора «СКБ-Контур» Михаила Сродных, сервисы были созданы для внутреннего пользования сотрудниками компании. Они опробованы уже в течение нескольких лет. По словам Сродных, на внешний рынок продукты вышли весной 2022 года. Их все еще дорабатывают.