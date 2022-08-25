Тагильчанам рассказали о правильном складировании ТКО на контейнерных площадках

Всего в мероприятии поучаствовали 10 председателей ТОСов. Все вопросы, которые они озвучили, не относились к зоне ответственности «Рифея».
Это значит, что мы свою часть работы делаем качественно и к ней претензий нет. Остаются актуальными вопросы по вывозу шин в местах накопления ТКО и подъездных путей к контейнерным площадкам. Они решаются не оператором, а органами местного самоуправления, - сказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
На собрании активисты получили актуальную информацию о правилах складирования ТКО на контейнерных площадках. В том числе речь шла о запрете размещения в контейнерах тлеющего и крупного мусора.
В «Рифее» отметили, что летом по санитарным правилам отходы из контейнеров вывозятся каждый день, а крупный мусор – раз в 10 суток.
Также на встрече руководителям ТОСов рассказали, что вопросами обустройства контейнерных площадок и уборкой занимаются органы местного самоуправления и управляющие компании.
Напомним, что позвонить региональному оператору можно с 8.00 до 20.00 по телефону: 8-800-234-02-43.