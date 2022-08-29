Екатеринбуржец нашел на дороге 225 тысяч рублей и вернул владельцу

Приехавший «потеряшка» отблагодарил юриста и дал ему за честность 15 тысяч рублей. Также Андрей рассказал, что по закону имел право просить 20% от найденной суммы. А если бы за полгода не нашелся владелец денег, они законно бы перешли в его собственность.