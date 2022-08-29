Екатеринбуржец нашел на дороге 225 тысяч рублей и вернул владельцу

Это произошло в Челябинске. Местный житель Андрей Еланцев парковался у отеля Radisson, как вдруг увидел четыре свадебных конверта с пятитысячными купюрами. Парковавшийся мужчина – юрист. Зная о последствиях присвоения себе чужих денег, он подобрал их с целью разыскать владельца.
Отмечу, что нельзя найденную вещь присваивать себе. Такие действия можно квалифицировать как кражу. Это грозит реальным лишением свободы, - сказал юрист.
Поэтому он отнес конверты на ресепшен отеля. Он предупредил сотрудника отеля о находке, пересчитал деньги в его присутствии под объективами камер. Также назвал вслух сумму.
Потом я перечитал закон и убедился, что передавать сотруднику гостиницы в данной ситуации я не вправе. Должен был бы передать, если б обнаружил деньги внутри гостиницы, - сказал Андрей.
По закону он должен сообщить о находке в полицию или в администрацию города. Так как была ночь, он стал звонить полицейским.
Позвонив, он передал всю информацию о произошедшем. Спустя 10 минут после звонка приехал полицейский и опросил Андрея. Также он рассказал, что буквально только что в полицию обратился мужчина, который сообщил о потере именно такой суммы.
Приехавший «потеряшка» отблагодарил юриста и дал ему за честность 15 тысяч рублей. Также Андрей рассказал, что по закону имел право просить 20% от найденной суммы. А если бы за полгода не нашелся владелец денег, они законно бы перешли в его собственность.