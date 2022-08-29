TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Екатеринбуржец нашел на дороге 225 тысяч рублей и вернул владельцу

Сегодня, 11:33
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга подобрал 225 тысяч рублей, лежавшие на дороге, и отдал их хозяину.

Это произошло в Челябинске. Местный житель Андрей Еланцев парковался у отеля Radisson, как вдруг увидел четыре свадебных конверта с пятитысячными купюрами. Парковавшийся мужчина – юрист. Зная о последствиях присвоения себе чужих денег, он подобрал их с целью разыскать владельца.

Отмечу, что нельзя найденную вещь присваивать себе. Такие действия можно квалифицировать как кражу. Это грозит реальным лишением свободы, - сказал юрист.

Поэтому он отнес конверты на ресепшен отеля. Он предупредил сотрудника отеля о находке, пересчитал деньги в его присутствии под объективами камер. Также назвал вслух сумму. 

Потом я перечитал закон и убедился, что передавать сотруднику гостиницы в данной ситуации я не вправе. Должен был бы передать, если б обнаружил деньги внутри гостиницы, - сказал Андрей.

По закону он должен сообщить о находке в полицию или в администрацию города. Так как была ночь, он стал звонить полицейским.

Позвонив, он передал всю информацию о произошедшем. Спустя 10 минут после звонка приехал полицейский и опросил Андрея. Также он рассказал, что буквально только что в полицию обратился мужчина, который сообщил о потере именно такой суммы.

Приехавший «потеряшка» отблагодарил юриста и дал ему за честность 15 тысяч рублей. Также Андрей рассказал, что по закону имел право просить 20% от найденной суммы. А если бы за полгода не нашелся владелец денег, они законно бы перешли в его собственность.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Деньги#Находка#Потеря
Подпишитесь
Проспект Ленинградский в Нижнем Тагиле готов на 70%
Вчера, 13:14
Ведущий и КВНщик из Нижнего Тагила умер накануне 31-летия и свадьбы
Вчера, 15:30
С полигона УВЗ в холодильник дома обедающих тагильчан влетел снаряд
С полигона «Уралвагонзавода» танковый снаряд попал в дачный дом в Нижнем Тагиле.
Вчера, 10:53
TagilCity.ru поднялся на 4 строчку рейтинга самых цитируемых СМИ Свердловской области
26 августа, 12:38
Превышение сероводорода и цианида. Итоги замеров в Нижнем Тагиле в НМУ
25 августа, 15:36
Начало сентября в Нижнем Тагиле будет дождливым
В Нижнем Тагиле в начале сентября ожидается дождливая погода.
Вчера, 12:53