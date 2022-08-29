Ельцин Центр дал свою оценку приговору за порчу картины

Руководство комплекса уверено, что охранник Александр Васильев не заслуживает такого приговора. Об этом пишет NEWS.ru.
Произошедшее нельзя назвать вандализмом. Произошел несчастный случай. В настоящее время произведение искусства полностью отреставрировано. Ущерб устранили без последствий для картины.
В Ельцин Центре снова отметили, что порча полотна в ходе вставки — несчастный случай. Страховка была получена в кратчайшее время. «Три фигуры» успешно отреставрировали. В наши дни картина висит на другой выставке авангарда. По словам специалиста, ущерб ликвидировали без последствий для полотна.
В Ельцин Центре подчеркнули, что сотруднику ЧОП, пририсовавшему картине глаза, диагностировали ментальные заболевания. Он вообще не должен был работать охранником. После случившегося, контроль за сохранностью произведений искусств в Ельцин Центре ужесточили.