Ельцин Центр дал свою оценку приговору за порчу картины

В Ельцин Центре снова отметили, что порча полотна в ходе вставки — несчастный случай. Страховка была получена в кратчайшее время. «Три фигуры» успешно отреставрировали. В наши дни картина висит на другой выставке авангарда. По словам специалиста, ущерб ликвидировали без последствий для полотна.