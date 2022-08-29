Импортозамещение впечатлений. Как при санкциях развивается туркластер «Гора Белая»

Как они отразились на туризме и, в частности, на туркластере «Горе Белая»? И можно ли провести импортозамещение впечатлений? Спойлер: можно.
Кластер объединяет 16 поселков с уникальным историческим прошлым и более 100 природных достопримечательностей. Одним его из якорных объектов стала гора Белая, от которой и пошло название. Здесь расположен центр притяжения любителей активного отдыха — горнолыжный курорт. Каждый год здесь отдыхают тысячи туристов, приезжающих покататься на сноубордах и горных лыжах, но в планах сделать это место еще более масштабным.
В наших планах — сделать курорт «Гора Белая» более сбалансированным. Сезон для катания составит шесть полных месяцев — с начала ноября по конец апреля. К 2028 году здесь появятся 37 горнолыжных трасс общей протяженностью 50 км, восемь подъемников с единовременной вместимостью 7,5 тысячи человек. Расширится и гостевой сервис до 11,3 тысячи человек единовременно, а таже появится горнолыжная деревня на тысячу человек, — рассказал TagilCity.ru генеральный директор АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области» Леонид Гункевич.
Однако и это еще не все. Ценители комфортного отдыха на природе смогут почувствовать все прелести уральского туризма в глэмпинге. А дополнят его SPA-комплекс и родельбан.
Еще одним значимым местом в туркластере является природный парк «Река Чусовая». Река уникальна своим расположением — она единственная пересекает Уральский хребет с востока на запад. Уже сейчас туристы могут за четыре дня проплыть самый живописный ее участок от деревни Усть-Утка до Ёквы.
Для любителей сап-бордов на территории туркластера «Гора Белая» есть несколько точек, где можно покататься на досках, любуясь пейзажами.
А пешеходы могут оценить экотропы по природному парку с местами отдыха по всему пути и экскурсией об истории и природных особенностях этих мест. Увидеть памятники природы — камни Дыроватый, Олений, Омутной, Печка, Дождевой и другие. Прикоснуться к истории, побывав в пещере, где были найдены следы обитания древних людей, и в целом отдохнуть от шумного города.
Также в планах — формирование всесезонного эко-маршрута по реке Чусовой, который будет проходить по территории Пермского края и Свердловской области. Проект предусматривает оборудованные гранд-причалы с хорошей инфраструктурой и развлечениями на любой вкус.
Вместо прогулок по европейским столицам россияне смогут прикоснуться к истории родной страны. Своей историей славятся уральские поселки, расположенные на территории кластера. Казалось бы, что интересного можно увидеть в деревне? Но, например, Черноисточинск в недавнем времени стал притяжением для творческих людей. В 2020 году здесь в стенах старого демидовского завода открылась «АртРезиденция». Там действуют уникальный для России музей наличников «Вычурны балясины», гончарная мастерская и мыловарня, проводятся разные мероприятия и мастер-классы. Однако развитие поселка на этом не остановится.
Очень важна также динамика турпотока. За последний год он существенно вырос. Драйвером стали в том числе новые события и проекты. Например, резиденция в Черноисточинске проводит открытые фестивали. В планах организаторов — собрать на этой площадке творческие силы не только Нижнего Тагила, но и других городов Урала. «Арт-Резиденция» станет межрегиональной и даже международной площадкой, куда будут приглашаться зарубежные художники. Еще одно масштабное событие — ежегодный фестиваль «Демидов-фест», который набирает обороты, — рассказал Леонид Гункевич.
Другая точка притяжения туристов — поселок Висим, который практически не изменил свой самобытный облик с 18 века. Это один из самых красивых поселков Урала и России. Висим вошел в тройку лидеров отборочного этапа конкурса «Лучшие туристические деревни UNWTO». В поселке расположены музей русской избы, музей русского быта и ремесел, а также музей Мамина-Сибиряка, который родился и жил в Висиме. Здесь же находится единственный лицензированный в Свердловской области ипподром.
Рядом с Висимом расположилась зооферма — любимое место семей с детьми. На ферме в естественных условиях живут несколько сотен маралов, оленей и других животных. Все они легко контактируют с человеком, с удовольствием принимая угощения из его рук.
Кстати, санкции, по словам Леонида Гункевича, почти не повлияли на развитие туркластера. И все планы реализуются в установленном порядке.
Прямого влияния на развитие туркластера санкции не оказали. Напротив, мы ожидаем рост интереса инвесторов к нашему проекту — к собственно ядру кластера и отдельным инвестиционным лотам. Если говорить о проблемах, то гораздо хуже для нас была пандемия. Она нарушила планы и сроки. Работа с земельными участками, с инвесторами — все сроки по объективным причинам сместились. Но сейчас ситуация выправилась, и мы выходим на позитивную динамику, — сообщил директор АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области».
Дополнительной проработки потребовал лишь вопрос о поставке импортного оборудования. Например, подъемников зарубежного производства для горнолыжного комплекса. Но и здесь вопрос был решен — подъемники будут поставлены.
Не возникло проблем и с привлечением инвесторов.
Все наши инвесторы — российские. Дополнительных проблем с их привлечением мы не прогнозируем, предполагаем рост интереса с их стороны. Туристско-рекреационный кластер — это пакет предложений для инвесторов, набор проработанных инвестиционных лотов. Они дополняют друг друга и в комплексе дают мощную синергию, — рассказал Леонид Гункевич.
Другой важный аспект развития туристической среды — рост доходов жителей населенных пунктов на территории и вблизи кластера. Ведь туризм — это такая отрасль, которая дает экономике мультипликативный эффект. А туристская инфраструктура — среда двойного назначения, работающая не только для туристов, но и для местных жителей.
Цель туркластера — до 2028 года привлечь 30 млрд рублей частных инвестиций. Уже сегодня территорию кластера посещает более 350 тысяч человек ежегодно, прогнозная посещаемость к 2028 году — 1,5 миллиона человек ежегодно — это 15% от всего объема спроса жителей Урала.