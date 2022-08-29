Импортозамещение впечатлений. Как при санкциях развивается туркластер «Гора Белая»

Вместо прогулок по европейским столицам россияне смогут прикоснуться к истории родной страны. Своей историей славятся уральские поселки, расположенные на территории кластера. Казалось бы, что интересного можно увидеть в деревне? Но, например, Черноисточинск в недавнем времени стал притяжением для творческих людей. В 2020 году здесь в стенах старого демидовского завода открылась «АртРезиденция». Там действуют уникальный для России музей наличников «Вычурны балясины», гончарная мастерская и мыловарня, проводятся разные мероприятия и мастер-классы. Однако развитие поселка на этом не остановится.