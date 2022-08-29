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Испортившему картину ученицы Малевича в Екатеринбурге назначили обязательные работы

Сегодня, 12:07
Фото: 1MI
Охранника, который нарисовал на картине Анны Лепорской «Три фигуры» глазки, наказали принудительными работами и отправили на лечение в клинику. Инцидент произошел на выставке Третьяковской галереи в Екатеринбурге.

Мужчине вынесли приговор в судебном участке №2 Верх-Исетского района. Следствие собрало доказательную базу виновности охранника, который работал на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», на которую привезли картину. Екатеринбуржца обвинили в порче имущества и выписали штраф, соответствующий сумме реконструкции полотна, следует из пресс-релиза прокуратуры Свердловской области.

Напомним, что осужденный нарисовал на картине глаза. Злой умысел воплощал гелиевой ручкой. Теперь злоумышленник должен выполнять общественно полезные работы, наблюдаться у доктора и возместить стоимость реконструкции холста.

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#Екатеринбург#Криминал#Выставка#Картина#Штраф#Прокуратура#Анна Варнакина
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