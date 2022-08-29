Испортившему картину ученицы Малевича в Екатеринбурге назначили обязательные работы

Мужчине вынесли приговор в судебном участке №2 Верх-Исетского района. Следствие собрало доказательную базу виновности охранника, который работал на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», на которую привезли картину. Екатеринбуржца обвинили в порче имущества и выписали штраф, соответствующий сумме реконструкции полотна, следует из пресс-релиза прокуратуры Свердловской области.