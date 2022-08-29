Минеева поддержала решение столичных властей выделить земельные участки компаниям

Комментарий по данному решению дала бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева, сообщает newsnn.ru.
В частности, она заявила, что столица активно поддерживает промышленные предприятия, стимулируя увеличение объемов производства при помощи как финансовых, так и нефинансовых инструментов. В частности, в Москве предприятиям стали доступны земельные участки без торгов, а также стало проще получить льготные кредиты. Подобные меры поддержки позволяют бизнесу снизить затраты на создание новых рабочих мест и быстрее вводить в эксплуатацию производственные объекты, заметила Минеева.
Стало известно, что на заседании градостроительно-земельной комиссии приняли решение о выделении участков для возведения завода по изготовлению мебели, производственного комплекса по выпуску специй, а также распределительного центра готовой мясной продукции.
В сообщении руководства столицы приводят слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова о том, что планируемый объем вложений в исполнение масштабных инвестпроектов превышает пять миллиардов рублей. Благодаря этому в городе появится около 1,6 тысячи рабочих мест.
Уточняют, что распределительный центр с цехом порционной нарезки компании - производителя мясной продукции построят в ТиНАО, рядом с деревней Троицкое. Туда смогут трудоустроиться 1,3 тысячи человек, а в ЗелАО расположится завод по производству домашней мебели, что обеспечивает еще 159 рабочих мест.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский сообщил, что в Молжаниновском районе возведут производственный комплекс по изготовлению специй и приправ для пищевой промышленности. Реализация проекта позволит ежегодно выпускать свыше 500 тонн продукции. Кроме того, в городе возникнет более 100 новых рабочих мест, подытожил он.
В марте мэр Москвы Сергей Собянин одобрил пакет антикризисных мер для застройщиков и арендаторов городского имущества, среди которых, в частности, мораторий на повышение арендной платы на городскую землю и недвижимость. Дополнительные меры поддержки обеспечат стабилизацию финансового положения застройщиков, предприятий торговли и сферы услуг, организаций малого и среднего бизнеса и других арендаторов городской недвижимости.