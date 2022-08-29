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Минеева поддержала решение столичных властей выделить земельные участки компаниям

Вчера, 23:09
Три земельных участка передадут столичным компаниям для осуществления масштабных инвестиционных проектов. Их площадь составляет 11 га, что позволит создать порядка 1,6 тысячи рабочих мест. Об этом сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Комментарий по данному решению дала бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева, сообщает newsnn.ru.

В частности, она заявила, что столица активно поддерживает промышленные предприятия, стимулируя увеличение объемов производства при помощи как финансовых, так и нефинансовых инструментов. В частности, в Москве предприятиям стали доступны земельные участки без торгов, а также стало проще получить льготные кредиты. Подобные меры поддержки позволяют бизнесу снизить затраты на создание новых рабочих мест и быстрее вводить в эксплуатацию производственные объекты, заметила Минеева.

Стало известно, что на заседании градостроительно-земельной комиссии приняли решение о выделении участков для возведения завода по изготовлению мебели, производственного комплекса по выпуску специй, а также распределительного центра готовой мясной продукции.

В сообщении руководства столицы приводят слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова о том, что планируемый объем вложений в исполнение масштабных инвестпроектов превышает пять миллиардов рублей. Благодаря этому в городе появится около 1,6 тысячи рабочих мест.

Уточняют, что распределительный центр с цехом порционной нарезки компании - производителя мясной продукции построят в ТиНАО, рядом с деревней Троицкое. Туда смогут трудоустроиться 1,3 тысячи человек, а в ЗелАО расположится завод по производству домашней мебели, что обеспечивает еще 159 рабочих мест.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский сообщил, что в Молжаниновском районе возведут производственный комплекс по изготовлению специй и приправ для пищевой промышленности. Реализация  проекта позволит ежегодно выпускать свыше 500 тонн продукции. Кроме того, в городе возникнет более 100 новых рабочих мест, подытожил он.

В марте мэр Москвы Сергей Собянин одобрил пакет антикризисных мер для застройщиков и арендаторов городского имущества, среди которых, в частности, мораторий на повышение арендной платы на городскую землю и недвижимость. Дополнительные меры поддержки обеспечат стабилизацию финансового положения застройщиков, предприятий торговли и сферы услуг, организаций малого и среднего бизнеса и других арендаторов городской недвижимости.

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