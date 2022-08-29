Минеева поддержала решение столичных властей выделить земельные участки компаниям

В частности, она заявила, что столица активно поддерживает промышленные предприятия, стимулируя увеличение объемов производства при помощи как финансовых, так и нефинансовых инструментов. В частности, в Москве предприятиям стали доступны земельные участки без торгов, а также стало проще получить льготные кредиты. Подобные меры поддержки позволяют бизнесу снизить затраты на создание новых рабочих мест и быстрее вводить в эксплуатацию производственные объекты, заметила Минеева.