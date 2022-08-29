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Стала известна официальная причина смерти ведущего и КВНщика из Нижнего Тагила

Сегодня, 14:43
Фото: страница Вконтакте Никиты Сумарокова
Официальной причиной смерти ведущего и КВНщика из Нижнего Тагила Никиты Сумарокова стала остановка сердца. Об этом TagilCity.ru рассказал лучший друг скончавшегося Олег.
Официальная версия остановка сердца, Полное заключение я получу только через месяц. То есть там будут уже описана сама причина, либо тромб оторвался, либо что-то другое, — сообщил TagilCity.ru Олег после посещения следственного комитета. 

Напомним, известный в Нижнем Тагиле выступлениями в лиге КВН «Новая версия», а также проводивший различные праздничные мероприятия Никита Сумароков, скончался 26 августа. Ему должен был исполниться 31 год 11 сентября. А 23 сентября у него должна была состояться свадьба. Ему внезапно стало плохо на улице. Прощание с погибшим состоится 31 августа.

Ведущий и КВНщик из Нижнего Тагила умер накануне 31-летия и свадьбы
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