Стала известна официальная причина смерти ведущего и КВНщика из Нижнего Тагила

Напомним, известный в Нижнем Тагиле выступлениями в лиге КВН «Новая версия», а также проводивший различные праздничные мероприятия Никита Сумароков, скончался 26 августа. Ему должен был исполниться 31 год 11 сентября. А 23 сентября у него должна была состояться свадьба. Ему внезапно стало плохо на улице. Прощание с погибшим состоится 31 августа.