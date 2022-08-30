Екатеринбургские врачи спасли новорожденного младенца и его маму

Татьяна родила малыша на 29-й неделе беременности. На момент рождения ребёнок весил всего полтора килограмма. Дышать самостоятельно он не мог, поэтому врачи приняли решение подключить детские лёгкие к аппарату ИВЛ.
В день, когда мальчик попал в Краснотурьинскую городскую больницу, его на вертолете забрали в Областную клиническую детскую больницу Екатеринбурга. Там, в региональном центре, он сделал самостоятельный вдох. Доктора начали выхаживать новорожденного.
У мамы малыша на фоне стресса проявилась редкая болезнь сердца: частота сердечного ритма на приборе показывала всего 38 ударов. Ей сделали экстренную операцию по щадящей методике для сохранения возможности грудного вскармливания. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Теперь молодая мама носит на теле кардиостимулятор, пишет Е1.