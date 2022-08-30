Екатеринбургские врачи спасли новорожденного младенца и его маму

В день, когда мальчик попал в Краснотурьинскую городскую больницу, его на вертолете забрали в Областную клиническую детскую больницу Екатеринбурга. Там, в региональном центре, он сделал самостоятельный вдох. Доктора начали выхаживать новорожденного.