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Певица из Нижнего Тагила ведет телевизионное шоу «Узнавай-ка с Викой Стариковой»

Сегодня, 10:39
Фото: Вика Старикова ВКонтакте
Юная тагильчанка Вика Старикова стала ведущей телевизионного развлекательно-познавательного шоу в онлайн-кинотеатре IVI.

Телепередача поможет зрителям посетить разные уголки Земли и увидеть окружающий мир с неожиданной стороны. Виктория будет задавать участникам разнообразные вопросы, а те ответят на них при помощи рисунков.

Видеозаписи находятся в свободном доступе. Смотреть их может и вся семья, и самостоятельный ребёнок.

Продюсером шоу выступил Александр Овчинников, сценаристом — Дарья Бирюкова, режиссёром — Мария Визитей.

Напомним, что Виктория Старикова из Нижнего Тагила не раз становилась победительницей музыкальных премий и конкурсов. В 2022 году певица получила награду «Золотая кнопка» от видеосервиса YouTube за более чем миллион подписчиков.

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