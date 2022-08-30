Певица из Нижнего Тагила ведет телевизионное шоу «Узнавай-ка с Викой Стариковой»

Телепередача поможет зрителям посетить разные уголки Земли и увидеть окружающий мир с неожиданной стороны. Виктория будет задавать участникам разнообразные вопросы, а те ответят на них при помощи рисунков.
Видеозаписи находятся в свободном доступе. Смотреть их может и вся семья, и самостоятельный ребёнок.
Продюсером шоу выступил Александр Овчинников, сценаристом — Дарья Бирюкова, режиссёром — Мария Визитей.
Напомним, что Виктория Старикова из Нижнего Тагила не раз становилась победительницей музыкальных премий и конкурсов. В 2022 году певица получила награду «Золотая кнопка» от видеосервиса YouTube за более чем миллион подписчиков.