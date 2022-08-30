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Тагильчанка похитила куст роз с клумбы и оставила взамен фальшивые деньги

Сегодня, 15:16
Фото: 1MI
Неизвестная женщина присвоила себе кустовые розы, которые росли возле одного из магазинов на Ленинградском проспекте. А взамен похитительница оставила 500 рублей фальшивой купюрой.

Как рассказал TagilCity.ru владелец магазина Роман Горбунов, куст роз он посадил в этом году, тщательно ухаживал за ним и проверял каждый день.

Похитительница розПохитительница роз
Украденные цветыУкраденные цветы
Оставленные на месте куста 500 «дублей»Оставленные на месте куста 500 «дублей»
Похитительница роз
Фото: Роман Горбунов

Любительница чужих цветов действовала два дня. На кадрах с камер наружного наблюдения магазина видно, что женщина подходит к клумбе не со стороны тротуара, а проходя вдоль дома. В первый день она орудует небольшой садовой лопаткой и выкопать весь куст у нее не получается, она буквально выдирает его часть. Во второй день похитительница подошла к делу более основательно, вооружившись большой лопатой. На месте она оставила 500 «дублей» из банка приколов, как считает хозяин цветов, в качестве издевки.

Цена вопроса куст розы. Люди, куда вы катитесь! На вид прилично одета. Эту розу купили, ухаживали за ней, чтоб она радовала своей красотой! — поделился Роман Горбунов.

В полицию владелец цветов не обращался.

Первый день похищения
Фото: Роман Горбунов
Второй день похищения
Фото: Роман Горбунов
#Анна Григорьева#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Цветы#Кража#Видео
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