Тагильчанка похитила куст роз с клумбы и оставила взамен фальшивые деньги

Как рассказал TagilCity.ru владелец магазина Роман Горбунов, куст роз он посадил в этом году, тщательно ухаживал за ним и проверял каждый день.
Любительница чужих цветов действовала два дня. На кадрах с камер наружного наблюдения магазина видно, что женщина подходит к клумбе не со стороны тротуара, а проходя вдоль дома. В первый день она орудует небольшой садовой лопаткой и выкопать весь куст у нее не получается, она буквально выдирает его часть. Во второй день похитительница подошла к делу более основательно, вооружившись большой лопатой. На месте она оставила 500 «дублей» из банка приколов, как считает хозяин цветов, в качестве издевки.
Цена вопроса куст розы. Люди, куда вы катитесь! На вид прилично одета. Эту розу купили, ухаживали за ней, чтоб она радовала своей красотой! — поделился Роман Горбунов.
В полицию владелец цветов не обращался.