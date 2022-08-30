Тагильчанка похитила куст роз с клумбы и оставила взамен фальшивые деньги

Любительница чужих цветов действовала два дня. На кадрах с камер наружного наблюдения магазина видно, что женщина подходит к клумбе не со стороны тротуара, а проходя вдоль дома. В первый день она орудует небольшой садовой лопаткой и выкопать весь куст у нее не получается, она буквально выдирает его часть. Во второй день похитительница подошла к делу более основательно, вооружившись большой лопатой. На месте она оставила 500 «дублей» из банка приколов, как считает хозяин цветов, в качестве издевки.