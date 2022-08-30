Жительница Березовского попыталась при помощи полиции отомстить бывшему

Известно, что в конце мая женщина рассказала полицейским, что ее квартиру обокрали и вынесли из нее 100 тысяч рублей, сигареты и золотой браслет. В качестве подозреваемого женщина выдвинула своего молодого человека, который заходил к ней в гости, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В ходе разбирательств полицейские выяснили, что данной суммы у женщины не было вовсе. Позже они узнали, что не было и преступления.
После этого женщина призналась, что после ссоры, желая отомстить мужчине, она решила его посадить в тюрьму. На такую мысль ее натолкнула подруга, с которой она выпивала.
Женщине назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.