Жительница Березовского попыталась при помощи полиции отомстить бывшему

Известно, что в конце мая женщина рассказала полицейским, что ее квартиру обокрали и вынесли из нее 100 тысяч рублей, сигареты и золотой браслет. В качестве подозреваемого женщина выдвинула своего молодого человека, который заходил к ней в гости, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.