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Жительница Березовского попыталась при помощи полиции отомстить бывшему

Сегодня, 11:32
Фото: 1MI
В Березовском 47-летняя безработная женщина оклеветала бывшего из мести, за что ее осудили по ст. 306 УК РФ (ложный донос о преступлении).

Известно, что в конце мая женщина рассказала полицейским, что ее квартиру обокрали и вынесли из нее 100 тысяч рублей, сигареты и золотой браслет. В качестве подозреваемого женщина выдвинула своего молодого человека, который заходил к ней в гости, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе разбирательств полицейские выяснили, что данной суммы у женщины не было вовсе. Позже они узнали, что не было и преступления.

После этого женщина призналась, что после ссоры, желая отомстить мужчине, она решила его посадить в тюрьму. На такую мысль ее натолкнула подруга, с которой она выпивала. 

Женщине назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

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