Две машины столкнулись на перекрестке Карла Маркса — Красноармейская в Нижнем Тагиле

На данный момент известно, что допустившие столкновение автомобили получили механические повреждения. «Инцидент Нижний Тагил» сообщает, что ни прохожие, ни находящиеся в авто люди не пострадали.
Это теперь ежемесячная традиция именно на этом перекрёстке? Битва ВАЗа и иномарки? Ладно хоть светофор в этот раз уцелел, — пишет Александра О.
Напомним, что годом ранее, 22 декабря, на этом же месте столкнулись два легковых автомобиля, один из которых — такси. У одной машины был смят бампер, а другую развернуло поперек дороги. На момент съемок TagilCity.ru сотрудники полиции к месту аварии не подъехали.