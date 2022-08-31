Две машины столкнулись на перекрестке Карла Маркса — Красноармейская в Нижнем Тагиле

Напомним, что годом ранее, 22 декабря, на этом же месте столкнулись два легковых автомобиля, один из которых — такси. У одной машины был смят бампер, а другую развернуло поперек дороги. На момент съемок TagilCity.ru сотрудники полиции к месту аварии не подъехали.