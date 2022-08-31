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Две машины столкнулись на перекрестке Карла Маркса — Красноармейская в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:48
Фото: Инцидент Нижний Тагил
Столкновение двух машин произошло в Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Карла Маркса и Красноармейской 30 августа около 22 часов.

На данный момент известно, что допустившие столкновение автомобили получили механические повреждения. «Инцидент Нижний Тагил» сообщает, что ни прохожие, ни находящиеся в авто люди не пострадали.

Это теперь ежемесячная традиция именно на этом перекрёстке? Битва ВАЗа и иномарки? Ладно хоть светофор в этот раз уцелел, — пишет Александра О.

Напомним, что годом ранее, 22 декабря, на этом же месте столкнулись два легковых автомобиля, один из которых — такси. У одной машины был смят бампер, а другую развернуло поперек дороги. На момент съемок TagilCity.ru сотрудники полиции к месту аварии не подъехали.

ДТП с такси произошло на перекрестке улиц Карла Маркса и Первомайская в Нижнем Тагиле
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#ДТП#Перекресток#Столкновение#Машины
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