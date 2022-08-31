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Еще один новый кадетский класс открыт в школе Нижнего Тагила

Сегодня, 18:13
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Кадетский класс начнет работать в новом учебном году в школе № 56 Нижнего Тагила.

Накануне учебного года пятиклассников торжественно посвятили в кадеты представители администрации города, а также силовых ведомств и военно-патриотического клуба.

Надеюсь, что в будущем вы выберете мужественные профессии и станете защищать нашу Родину,  — сказал замглавы города по соцполитике Валерий Суров.

Замначальника управления федеральной службы войск нацгвардии РФ по Свердловской области Михаил Туманов, отметил, что управление Росгвардии будут шефами кадетского класса.

Директор школы № 56 Екатерина Лаврова пояснила, что учащиеся выбрали особую стезю. Уже во время учебы они научатся защищать родную страну, однако самая главная задача — хорошо учиться.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

20 новоиспеченных кадетов торжественно зачитали клятву, после чего получили погоны из рук гостей, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

В Нижнем Тагиле прошло посвящение в кадеты учеников школы № 21
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