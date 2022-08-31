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Как тагильчанам получить выходной 1 сентября?

Сегодня, 14:02
Фото: 1MI
День знаний для родителей часто бывает весьма хлопотным: собрать своего школьника, собраться самому, отвести на линейку и успеть на работу. Но еще хочется разделить этот праздник с ребенком, особенно родителям первоклашек. Для этого депутаты Госдумы предложили сделать 1 сентября нерабочим днем.

А пока получить законный выходной в День знаний тагильчанам можно несколькими способами.

  • Договориться с руководителем и взять один день неоплачиваемого отпуска. В этом случае зарплата за сентябрь уменьшиться на стоимость одного дня.
  • Подстроить ежегодный оплачиваемый отпуск, так, чтобы он выпал на 1 сентября. Согласно Трудовому кодексу, у сотрудника есть 28 дней отпуска, который можно разделить на две части. Одна из них должна быть не менее 14 дней, а вторую можно дробить по своему усмотрению.
  • При работе сверхурочно вместо двойной оплаты можно взять дополнительный день отдыха.
  • Доноры также имеют право на дополнительный оплачиваемый выходной.

Предложение сделать День знаний выходным для всех не раз выносилось на общественное обсуждение. В этом году инициатива в Минтруд поступила от депутата Госдумы Султана Хамзаева. По его мнению, такое решение позволит снять лишнее напряжение у родителей школьников перед началом учебного года.

Если предложение депутата примут, то после ряда согласований будут внесены поправки в Трудовой кодекс. И только тогда 1 сентября станет официальным праздником и нерабочим днем.

Как оказалось, большинство жителей Нижнего Тагила поддерживают данную инициативу. Редакция TagilCity.ru провела опрос среди читателей, в котором на момент публикации приняли участие 355 человек. Большая часть из них, 231 участник опроса (65%), высказались «за» введение выходного для всех. Еще 87 человек (24,5%) предлагают давать выходной 1 сентября только родителям первоклассников. Остальные 37 опрошенных высказались «против». Некоторые же в шутку предлагают сделать этот день выходным для учителей.

#Анна Григорьева#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Школа#День знаний#Выходной
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