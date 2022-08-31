Как тагильчанам получить выходной 1 сентября?

Предложение сделать День знаний выходным для всех не раз выносилось на общественное обсуждение. В этом году инициатива в Минтруд поступила от депутата Госдумы Султана Хамзаева. По его мнению, такое решение позволит снять лишнее напряжение у родителей школьников перед началом учебного года.