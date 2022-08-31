Как тагильчанам получить выходной 1 сентября?

Предложение сделать День знаний выходным для всех не раз выносилось на общественное обсуждение. В этом году инициатива в Минтруд поступила от депутата Госдумы Султана Хамзаева. По его мнению, такое решение позволит снять лишнее напряжение у родителей школьников перед началом учебного года.
Если предложение депутата примут, то после ряда согласований будут внесены поправки в Трудовой кодекс. И только тогда 1 сентября станет официальным праздником и нерабочим днем.
Как оказалось, большинство жителей Нижнего Тагила поддерживают данную инициативу. Редакция TagilCity.ru провела опрос среди читателей, в котором на момент публикации приняли участие 355 человек. Большая часть из них, 231 участник опроса (65%), высказались «за» введение выходного для всех. Еще 87 человек (24,5%) предлагают давать выходной 1 сентября только родителям первоклассников. Остальные 37 опрошенных высказались «против». Некоторые же в шутку предлагают сделать этот день выходным для учителей.