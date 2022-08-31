Венский опыт обращения с ТКО в России

Для страны в центре Европы с ограниченной территорией вопрос утилизации коммунальных отходов встал остро еще в середине прошлого века. Его решение шло на стыке создания поиска новых источников для генерации электро- и тепловой энергии, а также альтернативе захоронению ТКО. Именно в этот момент с 1960 по 1971 года в Вене строятся сразу три завода по сжиганию мусора и вводится система раздельного сбора отходов из домохозяйств (сейчас их четыре). Мусоросжигательные заводы заменили действующие теплоэлектростанции прямо на их производственных площадках, которые не только расположены в черте города, но и находятся среди жилых и деловых кварталов. Тот завод, о котором рассказывают туристы, находится на берегу Дунайского канала в Альзергрунде — девятом и одном из центральных районов Вены, рядом с пересадочной станцией Шпиттелау (венского метрополитена и одноимённой станцией венской S-Bahn — его так и называют, Шпиттелау). Семь лет назад прошёл полную модернизацию, а его фасад получил неповторимый вид.