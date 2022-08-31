Жителю Краснотурьинска помогли вернуть обратно выброшенные на мусорку приборы

Дело в том, что когда мужчина понял, что выбросил то, что предназначалось для использования, было поздно - мусоровоз уже отгрузил содержимое контейнерной площадки и уехал на полигон. Благодаря представителям регоператора, машину уже ждали на месте и для облегчения поиска разгрузили отдельно.