Жителю Краснотурьинска помогли вернуть обратно выброшенные на мусорку приборы

Дело в том, что когда мужчина понял, что выбросил то, что предназначалось для использования, было поздно - мусоровоз уже отгрузил содержимое контейнерной площадки и уехал на полигон. Благодаря представителям регоператора, машину уже ждали на месте и для облегчения поиска разгрузили отдельно.
История закончилась благополучно, всё оборудование мужчина нашел и поскольку оно находились в кофрах, скорее всего техника не пострадала, - сказал начальник Краснотурьинского полигона Андрей Глазов.
Всю операцию совершили на полигоне по адресу: улица Светлая, 1. Отмечается, что по всем вопросам о работе регионального оператора, можно обращаться с 8.00 до 20.00 по тел. 8-800-234-02-43.