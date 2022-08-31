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Жителю Краснотурьинска помогли вернуть обратно выброшенные на мусорку приборы

Сегодня, 12:11
Фото: пресс-служба "Рифея"
Житель Краснотурьинска по ошибке выбросил новые измерительные приборы в мусорный контейнер. Об этом он рассказал сотрудникам «Рифея», которые помогли ему вернуть приборы обратно.

Дело в том, что когда мужчина понял, что выбросил то, что предназначалось для использования, было поздно - мусоровоз уже отгрузил содержимое контейнерной площадки и уехал на полигон. Благодаря представителям регоператора, машину уже ждали на месте и для облегчения поиска разгрузили отдельно.

История закончилась благополучно, всё оборудование мужчина нашел и поскольку оно находились в кофрах, скорее всего техника не пострадала, - сказал начальник Краснотурьинского полигона Андрей Глазов.

Всю операцию совершили на полигоне по адресу: улица Светлая, 1. Отмечается, что по всем вопросам о работе регионального оператора, можно обращаться с 8.00 до 20.00 по тел. 8-800-234-02-43.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Полигон#Контейнер#Мусорный контейнер#Рифей
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