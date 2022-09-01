Крыша протекает в новом доме на улице Тимирязева в Нижнем Тагиле

Данный дом являлся долгостроем из-за банкротства застройщика. Вложившиеся в долевое строительство собственники квартир ждали сдачи дома несколько лет. И этом году Региональным фондом защиты прав дольщиков объект был введен в эксплуатацию. Кроме того, жилье в доме получили 12 детей-сирот.