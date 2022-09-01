Крыша протекает в новом доме на улице Тимирязева в Нижнем Тагиле

Данный дом являлся долгостроем из-за банкротства застройщика. Вложившиеся в долевое строительство собственники квартир ждали сдачи дома несколько лет. И этом году Региональным фондом защиты прав дольщиков объект был введен в эксплуатацию. Кроме того, жилье в доме получили 12 детей-сирот.
Однако после сдачи дома жители верхних этажей стали жаловаться на протекающую крышу.
Крыша бежит во всех квартирах почти на пятом этаже, да и не только на пятом. Каждый раз после дождя мокрые стены и потолок. Застройщик уверяет, что это все еще оставшаяся с застройки вода, хотя уже четыре месяца прошло с конца строительства, — рассказал TagilCity.ru житель дома Дмитрий.
Факт протечки зафиксировал Региональный фонд защиты прав дольщиков, составил акт и передал его генеральному подрядчику ООО «БАМ-Строй». Устранить дефекты компания должна была до 1 августа.
ООО «БАМ-Строй» частично выполнил мероприятия по устранению выявленных недостатков выполненных им работ на объекте, в том числе по устранению недостатков кровли, но протечки не прекратились, — сообщили редакции в Департаменте информационной политики Свердловской области.
После этого Региональный фонд составил новый акт о выявленных дефектах кровли, а также провел ее независимое техническое обследование, которое подтвердило наличие недостатков.
По результатам технического обследования кровли, учитывая выявленные недостатки по качеству выполненных генподрядчиком работ на объекте, прокуратурой Дзержинского района города Нижнего Тагила в адрес ООО «БАМ-Строй» внесено представление от 01.08.2022 об устранении выявленных нарушений закона, - отметили в ДИПе.
Если же генподрядчик не выполнит гарантийные обязательства, то ремонтом крыши займется Региональный фонд, а после взыщет с ООО «БАМ-Строй» понесенные расходы.