В Кировграде открыли современную мастерскую «Электромонтаж»

В церемонии поучаствовали начальник департамента профобразования Минобразования Свердловской области Елена Коваленко, директор по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК» Дмитрий Малышев и глава Кировградского городского округа Александр Оськин.
Открытие мастерской - часть реализации соглашения между региональным Министерством образования, Уральской горно-металлургической компанией, Кировградским заводом твердых сплавов и Уральским государственным колледжем. Сотрудничество проходит для трудоустройства выпускников, оно продлится до 2024 года.
Мы заинтересованы в высококвалифицированных рабочих кадрах, поэтому наша совместная работа по модернизации материально-технической базы учреждения с каждым годом будет набирать обороты, - сказал Дмитрий Малышев.
В новой мастерской будут готовить высококвалифицированных специалистов по направлению «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Это востребованная профессия, особенно в Кировграде.
Все работы по ремонту мастерской взяла на себя УГМК. В 2022 году на эти цели потратят 11 миллионов рублей. Здесь заменили систему отопления, электрические сети, создали приточную и вытяжную вентиляции, а также встроили видеокамеры.
Мастерскую оснастили оборудованием за счет средств областного бюджета и Кировградского завода твердых сплавов.
Проект модернизации материально-технической базы учреждения рассчитан на два года. Сейчас ремонтируются четыре помещения: электролаборатории, мастерская, комнаты экспертов и брифинг-зоны.
В следующем году на базе колледжа в Кировграде планируют создать площадки для подготовки студентов по направлениям «Промышленная автоматика», «Металлургия», «Сварочные технологии».