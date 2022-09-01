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В Кировграде открыли современную мастерскую «Электромонтаж»

Сегодня, 17:12
Фото: пресс-служба УГМК
В День знаний в Кировграде состоялось открытие мастерской в Уральском государственном колледже им. И.И. Ползунова.
Фото: пресс-служба УГМК

В церемонии поучаствовали начальник департамента профобразования Минобразования Свердловской области Елена Коваленко, директор по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК» Дмитрий Малышев и глава Кировградского городского округа Александр Оськин.

Открытие мастерской - часть реализации соглашения между региональным Министерством образования, Уральской горно-металлургической компанией, Кировградским заводом твердых сплавов и Уральским государственным колледжем. Сотрудничество проходит для трудоустройства выпускников, оно продлится до 2024 года.

Мы заинтересованы в высококвалифицированных рабочих кадрах, поэтому наша совместная работа по модернизации материально-технической базы учреждения с каждым годом будет набирать обороты, - сказал Дмитрий Малышев.

В новой мастерской будут готовить высококвалифицированных специалистов по направлению «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Это востребованная профессия, особенно в Кировграде.

Все работы по ремонту мастерской взяла на себя УГМК. В 2022 году на эти цели потратят 11 миллионов рублей. Здесь заменили систему отопления, электрические сети, создали приточную и вытяжную вентиляции, а также встроили видеокамеры.

Мастерскую оснастили оборудованием за счет средств областного бюджета и Кировградского завода твердых сплавов.

Проект модернизации материально-технической базы учреждения рассчитан на два года. Сейчас ремонтируются четыре помещения: электролаборатории, мастерская, комнаты экспертов и брифинг-зоны. 

В следующем году на базе колледжа в Кировграде планируют создать площадки для подготовки студентов по направлениям «Промышленная автоматика», «Металлургия», «Сварочные технологии».

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Открытие#Мастерская#УГМК#Подготовка кадров
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