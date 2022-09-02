Робот Агент Ева запущен для общения со спамерами и мошенниками

Помощник умеет поддержать любой разговор. Если вызов важный, она спросит, что записать и передать или что сделать. В случае если звонит мошенник, робот выслушает предложение и положит трубку. Агент Ева даже умеет шутить. Расшифровку всех разговоров в виде текста, можно посмотреть в своем личном кабинете.