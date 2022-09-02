Робот Агент Ева запущен для общения со спамерами и мошенниками

Настроить робота можно в личном кабинете так, как требуется пользователю. Также робот-помощник отвечает на все вызовы, которые сбросил или пропустил пользователь.
Помощник умеет поддержать любой разговор. Если вызов важный, она спросит, что записать и передать или что сделать. В случае если звонит мошенник, робот выслушает предложение и положит трубку. Агент Ева даже умеет шутить. Расшифровку всех разговоров в виде текста, можно посмотреть в своем личном кабинете.
Высокоточно Ева умеет определять спамеров, используя для этого постоянно обновляемую базу из сотен тысяч телефонных номеров, созданную с помощью Big Data.
Нововведение сделает безопаснее для пользователей серфинг в интернете. При попытке перейти по ссылке, ведущей на сайт аферистов, Агент Ева сообщит об этом. Также пользователи могут заменить агента Еву на мужской голос. Помощника зовут Максим.
Мы сделали ставку на комплексное решение. Теперь это не просто виртуальный секретарь, а защитник. Мы проанализировали более 400 млн звонков и обнаружили новую категорию спам-ботов. Они делают до пяти раз больше звонков в сутки, а один номер вместо одного-двух месяцев используют всего день. Технические возможности позволяют нам выявлять и вносить их в спам-базу максимально оперативно, — сказал коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.
Согласно статистике, нежелательные звонки жителям России чаще всего поступают от банков (41%), коллекторов (16%) и микрокредитных организаций (14%). Впервые мобильный оператор предложил робота тестовой группе абонентов прошлым летом.
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