Уральцам рассказали о работе мусоросжигающего завода в жилом квартале Дюссельдорфа

Объект по утилизации отходов соседствует с деловыми кварталами и штаб-квартирами крупных корпораций.
Приоритетом в обращении с отходами в Германии является сокращение полигонного захоронения. За последние 20 лет их количество сократилось в два раза, а на действующие полигоны принимаются только обезвреженные и переработанные отходы.
Экокласер в Дюссельдорфе включает пункты раздельного сбора отходов, пункт приема и сортировки крупного вторсырья, завод по сортировке макулатуры, установки по использованию и переработке пищевых и органических отходов методом сухой ферментации для производства цветочного грунта и мусоросжигательный завод, поставляющий пар для производства тепла и электроэнергии. Отмечается, что возведение такого объекта в жилом квартале не вызвало критику со стороны СМИ и местных жителей.
Первоначально мусор сортируют по крупным фракциям сами жители – железо, пластик, бумага, органические отходы и не перерабатываемые остатки. После этого на мусоросортирующей станции отделяют стекло, металлы, прессуют пластик и бумагу и отправляют для дальнейшей переработки. Сбор общего мусора происходит каждые две недели зимой и раз в неделю летом, а пластика и бумаги — раз в месяц. Вывоз полезных фракций для жителей бесплатный. Несортируемые или не подлежащие вторичному использованию отходы отправляются на мусоросжигательные заводы.
Один из таких объектов был построен в Дюссельдорфе в 1965 году. Здесь же была разработана технология Düsseldorf System – отходы разгружаются в мусорный бункер объемом 13 тысяч кубометров с шести точек разгрузки, перемешивается тремя кранами грузоподъемностью 5 тонн, и подается через специальные шахты в котлы. Крупногабаритные отходы измельчаются ротационными ножницами, после чего мусор спускается в шесть печей, температура в которых достигает 1000 градусов Цельсия.
Для полного сжигания достаточно 50-55 минут, розжиг осуществляется мазутом. Примерно 25% отходов остается в виде негорючих компонентов. Из этой золы и шлаков на производственной линии с помощью магнитов отделяют 10 000 тонн металлов в год. Остальное после измельчения и просеивания используется в дорожном строительстве. Полигонное захоронение экокластер Дюссельдорфа не использует.
Дым, который образуется при горении, очищают сначала известковым молоком. На этой стадии из него выделяется сера, хлор и фтороводород. Они выпадают в осадок. На следующем этапе смесью бикарбоната натрия и небольшого количества активированного кокса удаляются тяжелые металлы и органические вещества. В последней стадии оксид азота химической реакцией превращают в безвредный водяной пар, а азот деградирует.
В год на завод поступает 420 тысяч тонн отходов. Из них 66% из них - смешанные бытовые отходы, 7% - крупногабаритные отходы, 5% - бытовой мусор, 22% - коммерческие отходы. Шесть линий завода перерабатывают 75 тонн в час, и производят 18 тонн золы. Выделяемое при сгорании тепло поступает на соседнюю ТЭЦ Флингерн, где производят электроэнергию и теплоноситель для централизованного теплоснабжения, покрывая потребность в домохозяйствах Дюссельдорфа на 11 и 20% соответственно. Все этапы переработки автоматизированы.