Уральцам рассказали о работе мусоросжигающего завода в жилом квартале Дюссельдорфа

Первоначально мусор сортируют по крупным фракциям сами жители – железо, пластик, бумага, органические отходы и не перерабатываемые остатки. После этого на мусоросортирующей станции отделяют стекло, металлы, прессуют пластик и бумагу и отправляют для дальнейшей переработки. Сбор общего мусора происходит каждые две недели зимой и раз в неделю летом, а пластика и бумаги — раз в месяц. Вывоз полезных фракций для жителей бесплатный. Несортируемые или не подлежащие вторичному использованию отходы отправляются на мусоросжигательные заводы.