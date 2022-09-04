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Несколько человек упало в разлитую краску на ГГМ в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:11
Фото: Инцидент Нижний Тагил
Жители Нижнего Тагила возмутились разлитой белой краской на улице Захарова, 5. Инцидент случился в районе магазинов «Бристоль» и «Полюс-Тор». В социальных сетях сообщают, что упало и испачкалось несколько тагильчан.

Подписчица сообщества «Инцидент Нижний Тагил» сообщила, что только при ней споткнулось и упало в краску 5 человек. Также пострадала она сама при попытке обойти по тропинке, на которой мало жидкости. Женщина позвонила, вероятно, в ЕДДС, а публикацию написала, чтобы предупредить остальных горожан.

Случившееся подняло настроение тагильчанам. Они смеются: как можно не заметить лужу краски и упасть? Предполагают, что пострадавшие в это время смотрели в экраны сотовых телефонов.

Блин как же мы жили без инета раньше, попал в краску, пришёл домой отмылся, с соседом поговорил об этом и жизнь пошла чередом. Теперь все должны это прочитать, обсудить и оскорбить человека который может случайно уронил банку, такое ощущение что у них в жизни всё идеально и зашибись, — пишет Татьяна П.

Люди подмечают, что случившееся не страшно, но досадно, ведь краска может раз и навсегда испортить одежду того, кто в неё упадет.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Происшествия#Краска#Упал#Лужа
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