Несколько человек упало в разлитую краску на ГГМ в Нижнем Тагиле

Подписчица сообщества «Инцидент Нижний Тагил» сообщила, что только при ней споткнулось и упало в краску 5 человек. Также пострадала она сама при попытке обойти по тропинке, на которой мало жидкости. Женщина позвонила, вероятно, в ЕДДС, а публикацию написала, чтобы предупредить остальных горожан.