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Изрезанная подростком школьница под Екатеринбургом вышла из комы

Сегодня, 21:06
Фото: 1MI
16-летняя школьница из поселка Исток под Екатеринбургом вышла из комы. Девушку 2 сентября изрезал ножом 15-летний школьник.

Подросток из Березовского пропал 1 сентября. Через сутки по необъяснимым причинам он решил убить девушку. На данный момент она находится в реанимации.

По словам отца школьницы, врачи обнадеживают. Он отметил, что подросток во время избрания меры пресечения заявил о намерении убить кого-нибудь. Отец добавляет, что в общей сложности мальчик нанес его дочери 11 ножевых ранений в голову.

Напомним, следственным комитетом по факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье за покушение на убийство из хулиганских побуждений. Теперь подростку грозит до 10 лет лишения свободы. На данный момент подозреваемый находится в СИЗО. Там он пробудет до 1 ноября.

Изрезавший лицо 16-летней девочке в Екатеринбурге школьник арестован
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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Екатеринбург#Школьник#Родители#Дети#Нападение#Нож#Подросток изрезал школьницу под Екатеринбургом
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