Изрезанная подростком школьница под Екатеринбургом вышла из комы

Напомним, следственным комитетом по факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье за покушение на убийство из хулиганских побуждений. Теперь подростку грозит до 10 лет лишения свободы. На данный момент подозреваемый находится в СИЗО. Там он пробудет до 1 ноября.