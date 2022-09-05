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В первой поликлинике ЦГБ №3 Екатеринбурга врачи не принимают пациентов

Сегодня, 14:09
Фото: 1MI
Из-за сломанных компьютеров пациентов не принимают в поликлинике №1 Екатеринбурга.

Пациентов более часа не принимают специалисты первой поликлиники Екатеринбурга из-за того, что в учреждении сломались компьютеры, пишет Е1.

Люди пришли на прием по больничному, не говоря уже о других назначениях, и сидят в коридоре, — рассказали очевидцы.

По их словам, люди ожидали, чтобы компьютеры починили, а их приняли врачи. В учреждении рассказали, что скоро всё восстановится. Работа по устранению неполадок ведется с Министерством цифрового развития.

Напомним, ранее, в конце августа, очереди в медучреждения выстроились из учителей, которых обязали перед началом учебного года пройти ПЦР-обследование.

Очередь из учителей выстроилась у поликлиники Екатеринбурга
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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Очереди#Компьютеры#Поликлиника
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