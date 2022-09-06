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Екатеринбурженка вошла в число лидеров конкурса «Мисс Максим»

Сегодня, 09:31
Фото: miss.maximonline.ru
Алена Калинина из Екатеринбурга возглавила рейтинг и вошла в число лидеров конкурса красоты от журнала «Maxim». Девушка на 7% опережает ближайшую оппонентку.

Алёне 29 лет. Она несколько раз участвовала в конкурсе от глянцевого журнала, но этот раз оказался самым удачным. Помимо участия в съемках для Maxim девушке нравится публиковать различные фотографии на своей странице в социальных сетях.

В конкурсе принимает участие 278 красоток, среди которых — 25 жительниц Свердловской области, которые вошли в рейтинг. В прошлом году одной из ТОП-10 моделей стала свердловчанка Елена Ващенко, пишет Е1.

За многолетнюю историю конкурса его победительницами становились жительницы разных городов: и Санкт-Петербурга, и Москвы, и Великого Новгорода, и Краснодара.

Фото: miss.maximonline.ru
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