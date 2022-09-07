В Екатеринбурге вынесен приговор бывшему начальнику юротдела МУГИСО

Согласно данным судебного акта, бывший начальник юридического отдела МУГИСО Максим Титов получил 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
Отмечается, что Титов совершил пособничество в растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному. Преступление, по мнению суда, было совершено с использованием служебного положения и в особо крупном размере.
Напомним, уголовное дело о получении взятки было возбуждено в 2016 году. Следствием установлено, что с 2012 по 2013 год бывший министр МУГИСО Алексей Пьянков создал группировку для получения обогащения.