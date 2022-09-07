TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Екатеринбурге вынесен приговор бывшему начальнику юротдела МУГИСО

Сегодня, 21:04
Фото: 1MI
Первый приговор вынесен по главному эпизоду дела в отношении бывших работников регионального Министерства по управлению госимуществом. Заседание прошло в Октябрьском районном суде.

Согласно данным судебного акта, бывший начальник юридического отдела МУГИСО Максим Титов получил 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Отмечается, что Титов совершил пособничество в растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному. Преступление, по мнению суда, было совершено с использованием служебного положения и в особо крупном размере.

Напомним, уголовное дело о получении взятки было возбуждено в 2016 году. Следствием установлено, что с 2012 по 2013 год бывший министр МУГИСО Алексей Пьянков создал группировку для получения обогащения.

#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Взятка#Приговор#Суд
Подпишитесь
Бой, госпиталь, инвалидная коляска. Рассказ тагильского бойца с Донбасса
Сегодня, 16:48
Металлорамки и Росгвардия: как защищают от терроризма школы и детсады Тагила
Вчера, 21:27
Дело обманувшей десятки тагильчан мошенницы-турагента Оксаны Забавиной передано в суд
Сегодня, 15:22
Вечерние группы в детсадах откроют для детей работников УВЗ в Тагиле
Вчера, 15:43
Качество воды в колодцах и родниках Нижнего Тагила исследует фирма из Челябинска
Сегодня, 17:05
На перья от дохлых птиц в питьевой воде жалуются жители Большой Лаи под Тагилом
Вчера, 18:31