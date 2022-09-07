Владимир Путин примет участие в открытии ЕКАД

Напомним, первый вводимый в эксплуатацию участок трассы М-12 Москва-Казань имеет протяженность 23 километра. Он соединяет ЦКАД и Московское большое кольцо. Для проезда также станет доступен 40-километровый отрезок трассы М-5 Екатеринбург-Челябинск. В результате между двумя городами будет обустроен маршрут в 4 полосы движения. Еще одна дорога — это ЕКАД. Она замыкает автомобильное движение вокруг столицы Свердловской области.