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Владимир Путин примет участие в открытии ЕКАД

Сегодня, 20:23
Фото: Сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин 8 сентября примет участие в открытии ряда участков дорог. Среди них есть Екатеринбургская кольцевая автодорога, а также трассы М-12 и М-5, сообщает пресс-служба Кремля.

Участие президента будет проходить в режиме видеосвязи, говорится в сообщении.

Напомним, первый вводимый в эксплуатацию участок трассы М-12 Москва-Казань имеет протяженность 23 километра. Он соединяет ЦКАД и Московское большое кольцо. Для проезда также станет доступен 40-километровый отрезок трассы М-5 Екатеринбург-Челябинск. В результате между двумя городами будет обустроен маршрут в 4 полосы движения. Еще одна дорога — это ЕКАД. Она замыкает автомобильное движение вокруг столицы Свердловской области.

#Ирина Кирилова#Транспорт#Новости УрФО#Екатеринбург#Владимир Путин#ЕКАД#Открытие#Дорога
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