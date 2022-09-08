Какие проблемы возникли у свердловских производителей семян и как им поможет власть

Наиболее трудозатратно производство гибридных растений, используемых не только в качестве продуктов питания. Из кукурузы, например, делают корм для скота, а крахмал используют при производстве бумаги. Потребность страны в кукурузе — 80 тысяч тонн в год, пять из них вырабатывает «Гибрид СК». Траты компании ежегодно составляют около 40 млн рублей, выручка — от 46,5 до 100 млн, в этом же году, со слов директора «Гибрид СК», получилась почти 46 млн рублей.