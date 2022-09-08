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Какие проблемы возникли у свердловских производителей семян и как им поможет власть

Сегодня, 10:39
Фото: 1MI
Качество продуктов на столе россиян напрямую зависят от семян, которыми фермеры засеивают поля. Более половины семенного рынка зерна занимают производители из Свердловской области. TagilCity.ru выяснил, насколько затратно производить сырье на уральской земле и востребовано ли оно в России.

Урожай сельскохозяйственных культур и ассортимент конечных продуктов зависят от достижений селекции. Объем российского рынка семян в прошлом году составил 500 млрд рублей, из них более 200 млрд — импортные семена. Больше всего от иностранных семеноводов зависят производители гибридных культур. Так, в России нет своего семенного фонда свеклы. Проблем практически не возникает со злаковыми растениями: просо, пшеницей, льном и гречихой. Четверть импорта на рынке семян — овес, горох и ячмень.

Фото: ТПП

Семена уральской селекции обеспечивают более половины российского рынка зерновыми и зернобобовыми культурами, масленичным льном, клевером, люцерном, тимофеевкой, овсяницей.

Выведение гибридов

Наиболее трудозатратно производство гибридных растений, используемых не только в качестве продуктов питания. Из кукурузы, например, делают корм для скота, а крахмал используют при производстве бумаги. Потребность страны в кукурузе — 80 тысяч тонн в год, пять из них вырабатывает «Гибрид СК». Траты компании ежегодно составляют около 40 млн рублей, выручка — от 46,5 до 100 млн, в этом же году, со слов директора «Гибрид СК», получилась почти 46 млн рублей.

Фото: ТПП

Проблема кроется в нехватке семенных институтов, говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев. Выводить гибриды начали в начале 90-х годов — на финансирование в то время практически не выделяли средства. Поэтому по гибридным культурам в России наибольшее отставание.

Нам не хватает приблизительно 300 семенных институтов. А в хорошем смысле слова надо вообще-то 500 заводов, я бы даже сказал. Но заводов замкнутого цикла — от разработки научной задачи до её решения и внедрения. У нас, к сожалению, в этом плане иногда связь науки и бизнеса обрывается на определенном этапе и монетизация научной мысли, к сожалению, оставляет желать лучшего, — отметил вице-президент ТПП. 

Уральские селекционеры также вносят вклад в развитие сельского хозяйства. Два года назад ученые Уральского научно-исследовательского института вывели скороспелый гибрид кукурузы. И, как показала практика, чтобы приручить культуру к уральской земле, необходимо время. Над созданием менее капризных образцов селекционеры трудились около 25 лет.

Производство и сбыт семян в Свердловской области

На территории Свердловской области развивается производство менее зависимых от импорта семян зерновых культур. Компания «Ямовский» в Алапаевском районе реализует сертифицированные семена ячменя, пшеницы, овса, а также корм для крупного рогатого скота. Директор предприятия Владимир Сысоев рассказал редакции TagilCity.ru, что они используют только российские семена, а вот удобрение и химикаты — полностью импортные.

Технологию производства зерновых культур раскрыли в Департаменте селекции и семеноводства «Щелково Агрохим». Масса, которую привозят с полей, называется зерновым ворохом. Специалисты предприятия берут зерно на пробу, затем отправляют урожай на очистку в сепараторы. Там зерно крутится и очищается от мусора и травы. Во время второй очистки отделяют фураж — не соответствующие качеству зерна. Остальное зерно попадает на просушку и сортировку.

Затраты на семеноводческих производствах высоки. Стоимость конечного продукта сгладывается из расчета пахоты и обработки земли, зарплат людей и использования техники.

Трудности возникают из-за нехватки кадров и обстановки на рынке сбыта. По словам директора свердловского предприятия «Ямовский», найти квалифицированные кадры — задача не из легких.

Я работаю около 30 лет, проблема с кадрами была всегда. И в настоящее время сохраняется. Не хватает как узких специалистов, так и рабочих рук, — поделился руководитель «Ямовского». 

Еще одна задача, которая стоит перед семеноводческими хозяйствами, — найти покупателей. Крупные предприятия, делится директор, имеют собственное семенное производство. Поэтому компания реализует товар небольшим фермерским хозяйствам.

Наш основной покупатель — небольшие фермерские хозяйства. Крупные базы работают сами на себя, то есть они могут самостоятельно произвести семена. У более мелких компаний такой возможности нет. На рынке востребованность небольшая. Например, мы получаем две тысячи тонн семян, а продаем только тысячу. Знаю коллег, у которых еще больше остается. Приходится скармливать скоту. Повезло, что в этом году цена как на фуражное, так и на семенное зерно стала выше, — отметил в беседе с редакцией TagilCity.ru Владимир Сысоев. 
Фото: ТПП

По мнению предпринимателя, проблему решат меры поддержки для покупателей. Аналогичный вектор развития предложила Торгово-промышленная палата России. Эксперты считают, что селекция станет успешной, если превратится в бизнес. Для этого нужно стимулировать фермеров покупать российские зерна.

Еще одно направление в развитии отечественной селекции — финансирование сельского хозяйства. В Доктрине продовольственной безопасности сказано, что страна должна обеспечивать себя семенами на 75%, сейчас этот показатель — меньше половины. Чтобы решить проблему, утвердили Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства до 2030 года. Объем бюджетных средств только в этом году превысит 8 млрд рублей.

Нужно, конечно, проектное финансирование. С конкретными целями, задачами,
участием госкапитала, участием частного, акционерного капиталов и так далее. Чтобы от рядового гражданина РФ до крупного бизнеса, до крупного
бизнесмена было понятно — вложить деньги сюда выгодно, — резюмировал вице-президент ТПП Максим Фатеев. 
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