Какие проблемы возникли у свердловских производителей семян и как им поможет власть

Урожай сельскохозяйственных культур и ассортимент конечных продуктов зависят от достижений селекции. Объем российского рынка семян в прошлом году составил 500 млрд рублей, из них более 200 млрд — импортные семена. Больше всего от иностранных семеноводов зависят производители гибридных культур. Так, в России нет своего семенного фонда свеклы. Проблем практически не возникает со злаковыми растениями: просо, пшеницей, льном и гречихой. Четверть импорта на рынке семян — овес, горох и ячмень.
Семена уральской селекции обеспечивают более половины российского рынка зерновыми и зернобобовыми культурами, масленичным льном, клевером, люцерном, тимофеевкой, овсяницей.
Наиболее трудозатратно производство гибридных растений, используемых не только в качестве продуктов питания. Из кукурузы, например, делают корм для скота, а крахмал используют при производстве бумаги. Потребность страны в кукурузе — 80 тысяч тонн в год, пять из них вырабатывает «Гибрид СК». Траты компании ежегодно составляют около 40 млн рублей, выручка — от 46,5 до 100 млн, в этом же году, со слов директора «Гибрид СК», получилась почти 46 млн рублей.
Проблема кроется в нехватке семенных институтов, говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев. Выводить гибриды начали в начале 90-х годов — на финансирование в то время практически не выделяли средства. Поэтому по гибридным культурам в России наибольшее отставание.
Нам не хватает приблизительно 300 семенных институтов. А в хорошем смысле слова надо вообще-то 500 заводов, я бы даже сказал. Но заводов замкнутого цикла — от разработки научной задачи до её решения и внедрения. У нас, к сожалению, в этом плане иногда связь науки и бизнеса обрывается на определенном этапе и монетизация научной мысли, к сожалению, оставляет желать лучшего, — отметил вице-президент ТПП.
Уральские селекционеры также вносят вклад в развитие сельского хозяйства. Два года назад ученые Уральского научно-исследовательского института вывели скороспелый гибрид кукурузы. И, как показала практика, чтобы приручить культуру к уральской земле, необходимо время. Над созданием менее капризных образцов селекционеры трудились около 25 лет.
На территории Свердловской области развивается производство менее зависимых от импорта семян зерновых культур. Компания «Ямовский» в Алапаевском районе реализует сертифицированные семена ячменя, пшеницы, овса, а также корм для крупного рогатого скота. Директор предприятия Владимир Сысоев рассказал редакции TagilCity.ru, что они используют только российские семена, а вот удобрение и химикаты — полностью импортные.
Технологию производства зерновых культур раскрыли в Департаменте селекции и семеноводства «Щелково Агрохим». Масса, которую привозят с полей, называется зерновым ворохом. Специалисты предприятия берут зерно на пробу, затем отправляют урожай на очистку в сепараторы. Там зерно крутится и очищается от мусора и травы. Во время второй очистки отделяют фураж — не соответствующие качеству зерна. Остальное зерно попадает на просушку и сортировку.
Затраты на семеноводческих производствах высоки. Стоимость конечного продукта сгладывается из расчета пахоты и обработки земли, зарплат людей и использования техники.
Трудности возникают из-за нехватки кадров и обстановки на рынке сбыта. По словам директора свердловского предприятия «Ямовский», найти квалифицированные кадры — задача не из легких.
Я работаю около 30 лет, проблема с кадрами была всегда. И в настоящее время сохраняется. Не хватает как узких специалистов, так и рабочих рук, — поделился руководитель «Ямовского».
Еще одна задача, которая стоит перед семеноводческими хозяйствами, — найти покупателей. Крупные предприятия, делится директор, имеют собственное семенное производство. Поэтому компания реализует товар небольшим фермерским хозяйствам.
Наш основной покупатель — небольшие фермерские хозяйства. Крупные базы работают сами на себя, то есть они могут самостоятельно произвести семена. У более мелких компаний такой возможности нет. На рынке востребованность небольшая. Например, мы получаем две тысячи тонн семян, а продаем только тысячу. Знаю коллег, у которых еще больше остается. Приходится скармливать скоту. Повезло, что в этом году цена как на фуражное, так и на семенное зерно стала выше, — отметил в беседе с редакцией TagilCity.ru Владимир Сысоев.
По мнению предпринимателя, проблему решат меры поддержки для покупателей. Аналогичный вектор развития предложила Торгово-промышленная палата России. Эксперты считают, что селекция станет успешной, если превратится в бизнес. Для этого нужно стимулировать фермеров покупать российские зерна.
Еще одно направление в развитии отечественной селекции — финансирование сельского хозяйства. В Доктрине продовольственной безопасности сказано, что страна должна обеспечивать себя семенами на 75%, сейчас этот показатель — меньше половины. Чтобы решить проблему, утвердили Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства до 2030 года. Объем бюджетных средств только в этом году превысит 8 млрд рублей.
Нужно, конечно, проектное финансирование. С конкретными целями, задачами,
участием госкапитала, участием частного, акционерного капиталов и так далее. Чтобы от рядового гражданина РФ до крупного бизнеса, до крупного
бизнесмена было понятно — вложить деньги сюда выгодно, — резюмировал вице-президент ТПП Максим Фатеев.