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Промплощадку у Мусульманского кладбища Екатеринбурга отдадут под реновацию

Сегодня, 09:59
Фото: 1MI
Правительство Свердловской области отдаст под реновацию площадку, расположенную близ Мусульманского кладбища. Программа сноса нежилых объектов на участках под комплексным развитием территорий утверждена.

Документ, подтверждающий это, размещен на портале правовой информации региона. В нем указано, что в Свердловской области имеется ряд перспективных площадок, которые не используются или неэффективны в своей деятельности, при этом они интересуют застройщиков.

В основном это производственные и промышленные зоны, которые планируется реорганизовать. Большинство из них прекратили производство много лет назад и превратились в склады, - сказано в документе.

Помимо промплощалки у Мусульманского кладбища, реорганизуют территорию завода Danone на улице Азина. Всего на Черкасской улице снесут шесть зданий: автомастерскую, автоцентр, нежилые корпуса. Станут свободными 13,3 тысячи «квадратов».

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Стройка#Кладбище#Стройплощадка
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