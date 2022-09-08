Промплощадку у Мусульманского кладбища Екатеринбурга отдадут под реновацию

Документ, подтверждающий это, размещен на портале правовой информации региона. В нем указано, что в Свердловской области имеется ряд перспективных площадок, которые не используются или неэффективны в своей деятельности, при этом они интересуют застройщиков.
В основном это производственные и промышленные зоны, которые планируется реорганизовать. Большинство из них прекратили производство много лет назад и превратились в склады, - сказано в документе.
Помимо промплощалки у Мусульманского кладбища, реорганизуют территорию завода Danone на улице Азина. Всего на Черкасской улице снесут шесть зданий: автомастерскую, автоцентр, нежилые корпуса. Станут свободными 13,3 тысячи «квадратов».