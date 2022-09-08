Студентов педколледжа № 1 эвакуировали из общежития в Нижнем Тагиле

Эвакуация из здания общежития Нижнетагильского педагогического колледжа № 1 на улице Пархоменко, 120 состоялась 8 сентября около 15:00. В здании работают пожарные.
Огня не видели. Приехали сотрудники МЧС, [пожарный] рукав размотали и зашли в здание, — сообщил редакции TagilCity.ru очевидец произошедшего.
В приемной педагогического колледжа пояснили, что проходят учебная эвакуация и проверка пожарной инспекции.
Вчера службы уведомили руководство педколледжа, что будет проходить плановая проверка. Пожара нет, — отметила сотрудница НТПК № 1.
Информацию о проведении практической тренировки по эвакуации редакции TagilCity.ru подтвердили в отделе надзорной деятельности МЧС. Цель мероприятий, со слов представителя ведомства, — проверка сотрудников и постояльцев общежития.
Напомним, волна лжеминирований прокатилась по Екатеринбургу и Нижнему Тагилу с начала прошлого учебного года. Из-за анонимных сообщений периодически проверяют торговые центры, здания судов и образовательных учреждений.