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Студентов педколледжа № 1 эвакуировали из общежития в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:43
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле экстренно эвакуировали сотрудников и студентов общежития педагогического колледжа №1.

Эвакуация из здания общежития Нижнетагильского педагогического колледжа № 1 на улице Пархоменко, 120 состоялась 8 сентября около 15:00. В здании работают пожарные.

Огня не видели. Приехали сотрудники МЧС, [пожарный] рукав размотали и зашли в здание, — сообщил редакции TagilCity.ru очевидец произошедшего.

В приемной педагогического колледжа пояснили, что проходят учебная эвакуация и проверка пожарной инспекции.

Вчера службы уведомили руководство педколледжа, что будет проходить плановая проверка. Пожара нет, — отметила сотрудница НТПК № 1.

Информацию о проведении практической тренировки по эвакуации редакции TagilCity.ru подтвердили в отделе надзорной деятельности МЧС. Цель мероприятий, со слов представителя ведомства, — проверка сотрудников и постояльцев общежития.

Напомним, волна лжеминирований прокатилась по Екатеринбургу и Нижнему Тагилу с начала прошлого учебного года. Из-за анонимных сообщений периодически проверяют торговые центры, здания судов и образовательных учреждений.

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