За падение мраморной крошки на автомобиль УК в Екатеринбурге заплатит 300 тысяч

Мужчина подал иск к УК в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. В нем он просил взыскать причиненный автомобилю ущерб в размере 148,5 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Кроме того, мужчина требовал возместить расходы на оплату услуг эксперта, проценты за использование чужих средств, которые были начислены на сумму основного обязательства, а также почтовые расходы и госпошлину.
Инцидент произошел в июле 2021 года. Тогда житель Екатеринбурга припарковал свой Hyundai Solaris около многоквартирного дома на улице Мичурина, за который отвечала «УК ЖКХ Октябрьского района». Из-за ливня со стены дома на машину пострадавшего упала мраморная крошка. Она разбила заднее и лобовое стекло. Вмятины образовались на заднем левом крыле и переднем капоте.
В результате Октябрьским районным судом Екатеринбурга были удовлетворены требования истца. Однако УК не согласилась с решением и попросила снизить сумму на 50%. Однако Свердловский областной суд отклонил апелляцию.