За падение мраморной крошки на автомобиль УК в Екатеринбурге заплатит 300 тысяч

Инцидент произошел в июле 2021 года. Тогда житель Екатеринбурга припарковал свой Hyundai Solaris около многоквартирного дома на улице Мичурина, за который отвечала «УК ЖКХ Октябрьского района». Из-за ливня со стены дома на машину пострадавшего упала мраморная крошка. Она разбила заднее и лобовое стекло. Вмятины образовались на заднем левом крыле и переднем капоте.