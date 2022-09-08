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За падение мраморной крошки на автомобиль УК в Екатеринбурге заплатит 300 тысяч

Сегодня, 19:40
Фото: 1MI
Более 300 тысяч рублей получит житель Екатеринбурга от «УК ЖКХ Октябрьского района». Коммунальщики не отремонтировали дом вовремя. Поэтому во время ливня с его крыши обрушилась мраморная крошка на автомобиль пострадавшего.

Мужчина подал иск к УК в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. В нем он просил взыскать причиненный автомобилю ущерб в размере 148,5 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Кроме того, мужчина требовал возместить расходы на оплату услуг эксперта, проценты за использование чужих средств, которые были начислены на сумму основного обязательства, а также почтовые расходы и госпошлину.

Инцидент произошел в июле 2021 года. Тогда житель Екатеринбурга припарковал свой Hyundai Solaris около многоквартирного дома на улице Мичурина, за который отвечала «УК ЖКХ Октябрьского района».  Из-за ливня со стены дома на машину пострадавшего упала мраморная крошка. Она разбила заднее и лобовое стекло. Вмятины образовались на заднем левом крыле и переднем капоте.

В результате Октябрьским районным судом Екатеринбурга были удовлетворены требования истца. Однако УК не согласилась с решением и попросила снизить сумму на 50%. Однако Свердловский областной суд отклонил апелляцию.

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