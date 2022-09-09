Кабана снова увидели жители Пионерского в Екатеринбурге

Вероятнее всего, это то же животное, которого ранее жители видели Основинском парке, поблизости с детским садом.
Видео с диким зверем размещено в telegram-канале «Екатеринбург №1». На кадрах видно, что кабан побаивается людей и не торопится подойти поближе. При этом некоторые жители пытаются позвать его, чтобы он все же подошел.
В комментариях к видео пользователи пишут, что на видео снят секач. Это крупный кабан, который может представлять угрозу для своего окружения.
Напомним, ранее местные жители видели кабана около детского сада. Они отмечали, что животное вело себя спокойно, не агрессивно. Но сам факт нахождения зверя в городе их насторожил.