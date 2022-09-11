Мэр Нижнего Тагила поздравил военнослужащих с Днём танкиста

Мэр напомнил, что Нижний Тагил называют танкоградом. Ведь в городе был проделан большой путь – от производства «тридцатьчетверки» до создания современной боевой техники XXI века, которую создает «Уралвагонзавод».
Этот праздник уралвагонзаводцы считают своим профессиональным. В подразделениях
механосборочного производства сегодня трудятся тысячи заводчан, - сказал Владислав Пинаев.
Также глава отметил, что свою мощность и возможности танки, созданные на УВЗ, успешно показывают на «Танковом биатлоне», а также Международном форуме «Армия» и в боях.
Оценки, которые дают ей военные, вновь подтверждают, что уралвагонзаводцы свое дело знают! - добавил мэр города.
Всем военнослужащим Владислав Пинаев пожелал крепкого здоровья, семейного счастья, исполнения желаний и надежного плеча во всех направлениях жизни.