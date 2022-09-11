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Мэр Нижнего Тагила поздравил военнослужащих с Днём танкиста

Сегодня, 11:31
Фото: 1MI
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил российских военных с Днем танкиста.

Мэр напомнил, что Нижний Тагил называют танкоградом. Ведь в городе был проделан большой путь – от производства  «тридцатьчетверки» до создания современной боевой техники XXI века, которую создает «Уралвагонзавод».

Этот праздник уралвагонзаводцы считают своим профессиональным. В подразделениях
механосборочного производства сегодня трудятся тысячи заводчан, - сказал Владислав Пинаев.

Также глава отметил, что свою мощность и возможности танки, созданные на УВЗ, успешно показывают на «Танковом биатлоне», а также Международном форуме «Армия» и в боях.

Оценки, которые дают ей военные, вновь подтверждают, что уралвагонзаводцы свое дело знают! - добавил мэр города.

Всем военнослужащим Владислав Пинаев пожелал крепкого здоровья, семейного счастья, исполнения желаний и надежного плеча во всех направлениях жизни.

#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Мэр#Танки#День танкиста#Владислав Пинаев
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