В школе предъявляются особые требования к питанию детей. Оно должно быть качественным и сбалансированным, соответствовать нормам по количеству калорий для ученика определенного возраста. От качества питания зависит здоровье ребенка, важно, чтобы оно включало в себя полезную пищу, приготовленную преимущественно путем варки или на пару. Воспитатели организуют посещение детьми столовой в обед и полдник.