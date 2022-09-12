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Продленка в школах Нижнего Тагила: что входит и сколько будет стоить в 2022/2023 году

Вчера, 18:06
Фото: 1MI
Продленка в школах Нижнего Тагила: что входит и сколько будет стоить в 2022/2023 году
В материале представлена информация по организации продленки в школе в Нижнем Тагиле согласно новому единому подходу. В статье указано, сколько стоит услуга и кому она предоставляется бесплатно.

Единый подход к организации групп продленного дня

Государственной думой был принят закон, согласно которому при вынесении решения о создании в школах групп продленного дня требуется учитывать родительское мнение. Помимо этого, теперь во время проведения ГПД дети будут делать домашние задания и выполнять физические упражнения. Во время продленки будут организованы занятия для культурного развития. 

Согласно внесенным корректировкам, регионы получат возможность финансировать деятельность ГПД. Данное нововведение направлено на снижение расходов на услуги школы со стороны родителей и законных представителей.

Единый подход к организации групп продленного дня
Фото: 1MI

Как будет организована продленка?

Продленка в детских образовательных учреждениях является востребованной услугой для родителей, которым нужно освободить время из-за работы и не переживать насчет безопасности ребенка. ГПД представляет собой группу для дневного пребывания учащихся начальной школы после уроков в пределах школы. С детьми младших классов на продленке проводит занятия педагог-воспитатель. 

Как организована продленка в конкретной учебной организации, можно уточнить в Положении о ГПД. Оно должно соответствовать требованиям ФЗ «Об образовании» и санитарно-эпидемиологические нормам. 

На какие нюансы рекомендовано обратить внимание:

  • количество учащихся — показатель устанавливается каждой школой Нижнего Тагила отдельно и зависит от числа поданных родителями заявлений и возможностей организации;
  • продолжительность работы ГПД — обычно продленка стартует после завершения всех уроков и продолжается до 16 — 18 часов дня, время зависит от наличия свободных классов и степени загруженности преподавателей;
  • горячее питание — на обеды и полдники требуется сдавать деньги, исключением являются льготные категории граждан;
  • прогулки должны продолжаться не менее одного часа и обычно организуются после обеда;
  • выполнение задания на дом обычно начинается не ранее чем через два часа после окончания занятий по расписанию, чтобы ребенок успел отдохнуть;
  • досуг — ребенок при наличии у школы соответствующих возможностей может посещать кружки и секции. 

В некоторых школах досуг учеников на продленке организует воспитатель. Возможно проведение викторин или настольных игр, чтение. Родителям рекомендовано заранее уточнить, кто будет воспитателем в группе и какие занятия он будет проводить. 

Плюс продленки в том, что ребенок находится под присмотром. Вместе с преподавателем учащиеся выполняют домашнюю работу. Они получают возможность играть и общаться со сверстниками, в школах организовано питание. 

Как будет организована продленка?
Фото: объясняем.рф

Чем будут заняты дети на продленке?

ГПД — это модель организации внеурочной деятельности учеников. На продленке учащиеся могут пообедать, погулять, выполнить домашнее задание и при необходимости проконсультироваться по различным дисциплинам, найти занятие по интересам. 

Продленка включает в себя организацию образовательного процесса — выполнение домашней работы и творческих заданий, посещение кружков по выбору. В рамках ГПД организуются развивающие игры и спортивные мероприятия. 

Особое место в режиме ГПД уделяется досуговым мероприятиям — беседам, конкурсам и викторинам. Главной задачей воспитателей является сделать досуг интересным и разнообразным. 

В школе предъявляются особые требования к питанию детей. Оно должно быть качественным и сбалансированным, соответствовать нормам по количеству калорий для ученика определенного возраста. От качества питания зависит здоровье ребенка,  важно, чтобы оно включало в себя полезную пищу, приготовленную преимущественно путем варки или на пару. Воспитатели организуют посещение детьми столовой в обед и полдник. 

Чем будут заняты дети на продленке?
Фото: 1MI

Сколько будет стоить продленка?

В Нижнем Тагиле средняя стоимость продленки составляет 1300 рублей в месяц. В эту цену входит присмотр и уход — 2 часа в день. Около 100 рублей в день потребуется отдать за питание, если ребенок не относится к льготной категории. 

Ранее в новостных источниках появилась информация, что плата должна быть осуществлена на основании приказа руководителя МОУ и заключенного с родителями договора. В стоимость услуги входят питание и другие бытовые издержки. 

Сколько будет стоить продленка?
Фото: 1MI

Кто может бесплатно посещать продленку в школе?

Льготы по питанию в Нижнем Тагиле и Свердловской области предоставляются детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей. Бесплатное питание в школе предоставляется детям из семей, чей средний доход не превышает величины прожиточного минимума, и детям-инвалидам, если у ребенка есть ОВЗ. 

Какие документы могут потребоваться для оформления преференции:

  • информация о состоянии здоровья родителя или ребенка;
  • сведения о назначении опеки;
  • сведения о количестве детей в семье и уровне доходов;
  • другие документы. 

Некоторым категориям граждан предоставляется льгота по оплате за услугу присмотра и ухода в ГПД. Предоставление бесплатной продленки или скидки по оплате возможно для детей-инвалидов или ребенка, у которого родители имеют инвалидность 1-й или 2-й группы. Льготниками являются дети-сироты и учащиеся из неполной семьи. Уточнить, как предоставляются преференции, рекомендовано в органах социальной защиты или в администрации школы. 

Льгота родителям или законным представителям ребенка предоставляется каждый год на основании заявления родителей и прилагаемых документов. Льгота прекращает действовать при выбытии ребенка, утрате инвалидности или статуса многодетной семьи, в случае повышения уровня доходов и т. д. 

Кто может бесплатно посещать продленку в школе?
Фото: 1MI
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