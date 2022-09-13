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12-летнюю девочку в розовой куртке ищут сутки в Первоуральске

Сегодня, 09:57
Фото: "Лиза Алерт"
12 сентября в Первоуральске пропала 12-летняя школьница Диана Ильясова, ее до сих пор ищут.

В поисках задействованы полицейские и добровольцы отряда «Лиза Алерт». Волонтеры разослали ориентировки.

Известно, что 12 сентября ребенок ушел в школу и не вернулся. На девочке была надета розовая куртка и шапка, белая блузка, черная юбка, темно-серые колготки и серо-синие кроссовки. На спине у Дианы висел рюкзак розового цвета.

Среди примет потерявшейся: рост 135 см, нормальное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят позвонить в полицию.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Дети#Первоуральск#Пропал ребенок#Поиски
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