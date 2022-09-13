12-летнюю девочку в розовой куртке ищут сутки в Первоуральске

В поисках задействованы полицейские и добровольцы отряда «Лиза Алерт». Волонтеры разослали ориентировки.
Известно, что 12 сентября ребенок ушел в школу и не вернулся. На девочке была надета розовая куртка и шапка, белая блузка, черная юбка, темно-серые колготки и серо-синие кроссовки. На спине у Дианы висел рюкзак розового цвета.
Среди примет потерявшейся: рост 135 см, нормальное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят позвонить в полицию.