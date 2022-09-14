Призыв на военную службу в России проходит два раза в год — весной и осенью. Основным документом, регламентирующим число новобранцев и начало набора, является указ Президента Российской Федерации. Правила и сроки содержатся в статьях Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».
Сроки осеннего призыва в Свердловской области не изменились. Повестки в военкомат молодые свердловчане получат с 1 октября по 31 декабря 2022 года. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали в пресс-службе Центрального военного округа Минобороны.
После уведомления призывник должен пройти медицинскую комиссию, допобследование, в том числе психологический отбор, и получить итоговую категорию годности. Если в указанные сроки потенциальный срочник не успел оформить документы, ему придется заново пройти комиссию и получить категорию в следующий призыв, который традиционно длится с 1 апреля по 15 июля 2023 года.
Согласно законодательству Российской Федерации, призовут на срочную службу свердловчан в возрасте от 18 до 27 лет. Но только тех новобранцев, которые состоят или обязаны состоять на воинском учете.
Главное правило, поправки по которому рассматривала Госдума во втором чтении, осталось неизменно. Призывник должен явиться в военкомат только после получения повестки лично под расписку. Вручить ее уполномочены следующие лица:
Если же новый закон о повестках примут в третьем чтении, военкомат сможет уведомлять молодых людей через родственников или с помощью заказного письма по почте. Тогда призывник должен будет явиться для заполнения расписки самостоятельно.
Решение о призыве свердловчанина на срочную военную службу принимает военкомат. Если у потенциального срочника нет проблем со здоровьем и оснований для отсрочки, ему стоит ждать повестку.
Освободить от службы в армии могут молодых людей, у которых проблемы со здоровьем или основания для отсрочки. Категорию годности устанавливает медицинская комиссия от военкомата. Всего их пять:
Не призывают молодых людей, отбывающих наказание в системе ГУФСИН, имеющих неснятую или непогашенную судимость или проходящих альтернативную гражданскую службу. Также освобождаются от армии обладатели ученой степени и родственники военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.
Отсрочка дается студентам вузов и сузов, обучающихся по очной форме, отцы-одиночки, чиновники, опекун ребенка или пожилого человека, родитель ребенка-инвалида, сотрудники силовых структур, многодетные отцы, а также мужчины, имеющие ребенка и беременную жену.
Призывник может не явиться в военкомат только по уважительным причинам. К ним относятся тяжелая травма или болезнь, потеря близкого родственника или обстоятельства непреодолимой силы (ураган, например).
Молодой человек, который отклоняется от службы, нарушает статью административного кодекса. Наказание по ней предусматривает штраф от 300 до трех тысяч рублей. При систематичной неявке в отношении новобранца возбуждают уголовное дело, высшая мера наказания по которой — лишение свободы до двух лет.
В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации военнослужащие по призыву к участию в специальной военной операции не привлекаются, — ответили редакции TagilCity.ru в пресс-службе Центрального военного округа.
В настоящее время указ президента России о призыве в армию не опубликован. Традиционно план по призывникам озвучивают в конце сентября. В военном комиссариате Нижнего Тагила в беседе с редакцией TagilCity.ru также отметили, что информация о наборе новобранцев станет известна позже.
Напомним, весной этого года повестки в военкомат получили 250 жителей Нижнего Тагила.