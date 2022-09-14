В ЦВО рассказали об осеннем призыве в Свердловской области

Когда начнется призыв на военную службу, как не пойти в армию и отправят ли новобранцев на спецоперацию. Редакция TagilCity.ru собрала ответы на все вопросы об осеннем призыве на военную службу в Свердловской области.

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