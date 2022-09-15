Завод экс-депутата Госдумы Валерия Язева продан в Екатеринбурге в 2 раза дешевле

Комплекс имеет площадь более 13,2 тысячи квадратных метров. В него входит несколько зданий, две подстанции и четыре земельных участка. Располагается имущество на Ботанике на перекрестке улиц 8 Марта и Объездной дороги.

Победителем торгов стала индивидуальный предприниматель Наталья Лаврентьева, сообщается на сайте Федресурса. Известно, что Лаврентьева является конкурсным управляющим из Екатеринбурга. Она работает не только по Свердловской области, но и всей России.

Бывшее имущество Язева уже пытались продать, однако до 7 сентября результата не было. Причиной стала высокая цена и наличие еще одного собственника, сообщает Е1. Первые торги были запланированы на июль 2021 года, но из-за отсутствия заявок не состоялись. Тогда за объект минимальная цена составляла 304 миллиона рублей. В сентябре 2021 года был назначен еще один аукцион на повышение. Он также не состоялся. Последний аукцион, в сентябре этого года, был назначен на понижение.