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Завод экс-депутата Госдумы Валерия Язева продан в Екатеринбурге в 2 раза дешевле

Сегодня, 18:03
Фото: 1MI
С торгов был продан комплекс «Ювелиры Урала». Он входил в корпорацию «Ява» экс-депутата Госдумы и олигарха Валерия Язева. Итоговая стоимость объекта составила 165 миллионов рублей. При этом изначально за недвижимость планировалось выручить почти в два раза больше.
 

Комплекс имеет площадь более 13,2 тысячи квадратных метров. В него входит несколько зданий, две подстанции и четыре земельных участка. Располагается имущество на Ботанике на перекрестке улиц 8 Марта и Объездной дороги.

Победителем торгов стала индивидуальный предприниматель Наталья Лаврентьева, сообщается на сайте Федресурса. Известно, что Лаврентьева является конкурсным управляющим из Екатеринбурга. Она работает не только по Свердловской области, но и всей России.

Бывшее имущество Язева уже пытались продать, однако до 7 сентября результата не было. Причиной стала высокая цена и наличие еще одного собственника, сообщает Е1. Первые торги были запланированы на июль 2021 года, но из-за отсутствия заявок не состоялись. Тогда за объект минимальная цена составляла 304 миллиона рублей. В сентябре 2021 года был назначен еще один аукцион на повышение. Он также не состоялся. Последний аукцион, в сентябре этого года, был назначен на понижение.

#Ирина Кирилова#Экономика#Новости УрФО#Екатеринбург#Аукцион#Торги
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