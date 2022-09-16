Следователи поставили точку в деле о гибели братьев-рыбаков из Краснотурьинска

В результате в возбуждении уголовного дела было отказано, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

В проверку входил анализ тканей судмедэкспертом, так как основной версией стало отравление угарным газом. В машине не было прокладки между блоком цилиндров и коллектором. Братьям было об этом известно. Они приехали ночью, решили закрыть окна, чтобы не замерзнуть, и включили печку, чтобы поспать.

Один из родственников ранее рассказывал, что газы шли под капот, а печка засосала все в салон. Он предполагал, что братья надышались угарным газом.

Напомним, тела братьев из Краснотурьинска были обнаружены на отсыпанной щебнем дороге недалеко от реки Кырья. Они приехали на рыбалку ночью, но решили поспать в машине.