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Следователи поставили точку в деле о гибели братьев-рыбаков из Краснотурьинска

Сегодня, 11:20
Фото: 1MI
Следователи разобрались в загадочной смерти двух братьев-рыбаков из Краснотурьинска. Их тела были найдены у реки Кырьи в закрытом автомобиле. Криминала в их гибели не найдено.
 

В результате в возбуждении уголовного дела было отказано, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

В проверку входил анализ тканей судмедэкспертом, так как основной версией стало отравление угарным газом. В машине не было прокладки между блоком цилиндров и коллектором. Братьям было об этом известно. Они приехали ночью, решили закрыть окна, чтобы не замерзнуть, и включили печку, чтобы поспать.

Один из родственников ранее рассказывал, что газы шли под капот, а печка засосала все в салон. Он предполагал, что братья надышались угарным газом.

Напомним, тела братьев из Краснотурьинска были обнаружены на отсыпанной щебнем дороге недалеко от реки Кырья. Они приехали на рыбалку ночью, но решили поспать в машине. 

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Следственный комитет#Расследование#Погибшие#Смерть#Братья
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