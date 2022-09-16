Телефонный мошенник в Красноярске случайно позвонил капитану полиции

Звонившая передала трубку «следователю». Стороны условились о месте встречи, где аферисты должны были получить 300 тысяч рублей. На встречу приехал 19-летний молодой человек и был задержан. Парень признал, что ранее в этот день получил по 200 тысяч рублей от двух пенсионерок. Злоумышленник перевел деньги соучастникам, оставив себе вознаграждение.