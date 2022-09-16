Телефонный мошенник в Красноярске случайно позвонил капитану полиции

Девушка случайно набрала номер капитана внутренней службы. Сотрудница полиции поняла намерение звонившей и дала сигнал коллеге о сомнительном разговоре.
Поднявшей трубку сотруднице пресс-службы она представилась внучкой и сквозь слезы сообщила, что стала виновницей ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, девушке требовалась крупная сумма, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Звонившая передала трубку «следователю». Стороны условились о месте встречи, где аферисты должны были получить 300 тысяч рублей. На встречу приехал 19-летний молодой человек и был задержан. Парень признал, что ранее в этот день получил по 200 тысяч рублей от двух пенсионерок. Злоумышленник перевел деньги соучастникам, оставив себе вознаграждение.
Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Задержанный помещен под стражу, пишут «Новые известия».
Напомним, ранее жительнице Нижнего Тагила вернули переведенные мошенникам 400 тысяч рублей. Женщина перевела мошенникам почти 900 тысяч рублей. Правоохранители смогли вернуть тагильчанке 400 тысяч. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.