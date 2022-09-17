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В Екатеринбурге пенсионерка продала квартиру и перевела 3 млн мошенникам

Сегодня, 12:28
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга под впечатлением разговора с мошенниками продала квартиру. После продажи недвижимости пенсионерка обратилась в полицию. Об этом сообщили в областном главке МВД РФ.

17 сентября в отдел полиции № 14 Екатеринбурга обратилась пенсионерка. Женщина рассказала, что перечислила неизвестным свои сбережения и продала квартиру. Деньги от продажи также перечислила злоумышленникам. В общей сумме 72-летняя жительница Екатеринбурга лишилась 3 миллионов рублей.

Как установили правоохранители, 15 августа потерпевшей позвонил незнакомец. Звонивший представился следователем полиции. Мошенник рассказал, что расследует преступления против пожилых граждан, а счета пенсионерки используют злоумышленники для своих махинаций. После предложения лжеследователя, женщина сняла со своего накопительного счета 300 тыс. рублей и через банкомат перечислила деньги неизвестным.

18 августа пенсионерка после звонка неизвестного оформила кредитную карту и перевела 45 тысяч рублей мошенникам. Спустя четыре дня, пенсионерка также после разговора с неизвестным продала свою квартиру. Вырученные 2,7 миллиона рублей женщина перевела на указанные мошенниками счета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, сообщили в УВД столицы региона.

Правоохранители призывают пожилых жителей региона проявлять бдительность при разговоре с неизвестными. Не сообщать по телефону: пин-коды, CVC-коды, одноразовые пароли из sms. При малейшем подозрении необходимо прекратить разговор и обратиться в службу поддержки банка или в правоохранительные органы.

#Екатеринбург#Криминал#Мошенники#Телефонные мошенники#Кража#Кража денег#Пенсионерка#Полиция#Александра Логинова
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