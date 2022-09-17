В Екатеринбурге пенсионерка продала квартиру и перевела 3 млн мошенникам

Как установили правоохранители, 15 августа потерпевшей позвонил незнакомец. Звонивший представился следователем полиции. Мошенник рассказал, что расследует преступления против пожилых граждан, а счета пенсионерки используют злоумышленники для своих махинаций. После предложения лжеследователя, женщина сняла со своего накопительного счета 300 тыс. рублей и через банкомат перечислила деньги неизвестным.