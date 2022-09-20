Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области

ДТП произошло 20 сентября в 11.00 московского времени. На 201 километре трассы М8 «Холмогоры» столкнулись «Форд» и грузовой автомобиль. Два человека в легковом автомобиле погибли, водитель грузовика находится в реанимации, сообщили в УМВД региона.