Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области

Российский актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб сегодня в результате аварии. ДТП произошло в Ярославской области, сообщает РИА Новости.
ДТП произошло 20 сентября в 11.00 московского времени. На 201 километре трассы М8 «Холмогоры» столкнулись «Форд» и грузовой автомобиль. Два человека в легковом автомобиле погибли, водитель грузовика находится в реанимации, сообщили в УМВД региона.
Влюбился в его дар после первой же его роли - «Как я провёл прошлым летом». А потом покупал диски со всеми фильмами, где он играл. Даже когда уже дисков никаких не стало - собирал коллекцию, – написал в своем тг-канале писатель Захар Прилепин.
Министр культуры правительства РФ Ольга Любимова рассказала о планах Пускепалиса создать актерскую биржу и провести гастроли в ЛНР.
Знаю (язык пока не поворачивается писать «знала») Сергея Пускепалиса больше половины моей жизни. Чего только не делали вместе. И спектакли на сцене в аудитории МГУ, и рок-оперу однажды придумали для Малого театра… а последние 2,5 года сколько всего… сколько планов в Ярославле, Актёрская биржа , гастроли в ЛНР, фестиваль в Железноводске, сколько съёмок впереди… должно было быть, - комментирует ДТП на своей странице в мессенджере Ольга Любимова.
Сергей Пускепалис трудился художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Волкова. Заслуженный артист РФ. Был членом Национальной академии кинематографических искусств и наук России, Российской академии кинематографических искусств "Ника". Входил в состав совета по культуре при Федеральной службе войск национальной гвардии РФ. Являлся соучредителем Всероссийского общественного движения наставников детей и молодежи "Наставники России".