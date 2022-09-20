Депутат Гордумы Екатеринбурга обматерил вице-мэра на заседании

После этого депутат допустил матерные ругательства из своих уст. Он сказал, что раз город размещал киоски, то пусть он их и убирает. В ответ ему сказали, что администрация не вправе выносить объекты с частной территории (жилых домов). В ответ чиновники вновь услышали нецензурные слова.