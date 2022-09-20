Депутат Гордумы Екатеринбурга обматерил вице-мэра на заседании

Поводом стало недовольство депутата местоположением киосков на землях многоэтажек. Он задался вопросом, почему вице-мэр не желает урегулировать вынос незаконных павильонов с улиц города. В ответ чиновник пояснил, что прорабатывает этот вопрос с областным кабмином.
После этого депутат допустил матерные ругательства из своих уст. Он сказал, что раз город размещал киоски, то пусть он их и убирает. В ответ ему сказали, что администрация не вправе выносить объекты с частной территории (жилых домов). В ответ чиновники вновь услышали нецензурные слова.
Конфликт поспешил завершить спикер Гордумы Игорь Володин.
Напомним, ранее депутат Горсовета Омска Анна Степаненко оскорбляла и угрожала соседке по дому на национальной почве. Так утверждает сама местная жительница. По данному сообщению началась проверка СУ СК, которую инициировал глава ведомства Александр Бастрыкин.