О последствия массового технического сбоя рассказали врачи Екатеринбурга

Люди жалуются на огромные очереди в медучреждения. Причина тому — технические сбои в системе АИС МИР, на которой выстроены внутренние процессы больниц. В итоге приём ведется дольше обычного, а некоторых людей (тех, кто пришёл получать талоны на льготные медикаменты) призывают прийти позже.
В результате случившегося больничные листы на пациентов оформляются задним числом, что может быть чревато врачебной комиссией. Кроме того, медработники вымотаны вспышкой ОРВИ, сообщила одна из заведующих поликлиникой Е1.
На совещании Минздрава и Минцифры, которое прошло 16 сентября, ведомства пообещали главам свердловских больниц, что исправят ситуацию.