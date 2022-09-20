О последствия массового технического сбоя рассказали врачи Екатеринбурга

Люди жалуются на огромные очереди в медучреждения. Причина тому — технические сбои в системе АИС МИР, на которой выстроены внутренние процессы больниц. В итоге приём ведется дольше обычного, а некоторых людей (тех, кто пришёл получать талоны на льготные медикаменты) призывают прийти позже.