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О последствия массового технического сбоя рассказали врачи Екатеринбурга

Сегодня, 04:30
Фото: 1MI
После случившегося сбоя в работе АИС МИР в поликлиниках Екатеринбурга началась паника: пациенты ругаются с медиками, а те выходят работать в ночные смены и копят долги — бумажные карточки пациентов, которые придётся вручную переносить в электронный формат. Технические проблемы начались 15 сентября.

Люди жалуются на огромные очереди в медучреждения. Причина тому — технические сбои в системе АИС МИР, на которой выстроены внутренние процессы больниц. В итоге приём ведется дольше обычного, а некоторых людей (тех, кто пришёл получать талоны на льготные медикаменты) призывают прийти позже.

В результате случившегося больничные листы на пациентов оформляются задним числом, что может быть чревато врачебной комиссией. Кроме того, медработники вымотаны вспышкой ОРВИ, сообщила одна из заведующих поликлиникой Е1.

На совещании Минздрава и Минцифры, которое прошло 16 сентября, ведомства пообещали главам свердловских больниц, что исправят ситуацию.

Екатеринбуржцы не могут записаться к врачам из-за технического сбоя
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#Екатеринбург#Происшествия#Врачи#Поликлиника#Сбой#Больничный лист#Лекарства#Анна Варнакина
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