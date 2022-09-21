Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России

Предприятия оборонного комплекса России должны будут наращивать выпуск военной техники, создавать дополнительные оборонные мощности. Решать вопросы экономического и ресурсного обеспечения будет правительство.



Губернаторам поручено обеспечить призыв по мобилизации в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны для каждого региона. Контракты о прохождении военной службы продолжают действие до окончания частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военных, следует из указа.