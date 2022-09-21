Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России

Президент утвердил предложение Минобороны России о призыве на службу граждан, состоящих в запасе.
Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт, — сообщил Владимир Путин во время прямой трансляции.
Граждане РФ, которые оказались мобилизованы, получат статус и все выплаты, на которые претендуют контрактники.
Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции, — рассказал Владимир Путин.
Также добровольцы и бойцы подразделений ДНР и ЛНР получат все привилегии, которые есть у кадровых военнослужащих Российской Федерации, в том числе медицинское обеспечение и социальные гарантии.
Предприятия оборонного комплекса России должны будут наращивать выпуск военной техники, создавать дополнительные оборонные мощности. Решать вопросы экономического и ресурсного обеспечения будет правительство.
Губернаторам поручено обеспечить призыв по мобилизации в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны для каждого региона. Контракты о прохождении военной службы продолжают действие до окончания частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военных, следует из указа.