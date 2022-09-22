TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Экс-директор школы-интерната в Серове выписывал работникам премии и забирал их себе

Сегодня, 08:45
Фото: 1MI
Уголовное дело завели на бывшего руководителя «Серовской школы-интерната для детей, нуждающихся в длительном лечении».

Мужчину подозревают по ч. 1 ст. 159 (мошенничество), по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества). По данным следствия, в январе 2020 года начальник издал приказ о временном исполнении бухгалтером обязанностей замдиректора. Женщине-бухгалтеру полагалась оплата компенсации в размере 50% от замещаемой должности.

Затем мужчина убедил бухгалтера, что с обязанностями заместителя она не справилась, выполнив не все задачи. Поэтому, как сказал директор, она должна передать сумму компенсации ему. Все 9 тысяч рублей женщина отдала.

Также следователи полагают, что ранее, в 2020 году, мужчина, зная о дефиците фонда оплаты труда учреждения, издавал приказы о материальной помощи работникам. Но все деньги они приносили ему. Таким образом пять работников отдали ему больше 100 тысяч рублей.

В этом же году он перечислил со счета организации на свой более 66,9 тысяч рублей. Экс-директору назначили штраф - 200 тысяч рублей. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевшей стороны о возмещении в бюджет учреждения и региона ущерба - 210,5 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.

Читайте также:
В СК рассказали подробности дела о мошенничестве экс-сотрудника УСБ в Нижнем Тагиле«Берет предоплату и пропадает»: екатеринбуржцы обвинили мебельщика в мошенничестве
#Происшествия#Новости УрФО#Серов#Мошенничество#Директор#Деньги#Елена Озерова
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
В седьмой раз не могут найти подрядчика на ремонт Демидовской поликлиники в Тагиле
Вчера, 14:36
110 тысяч отсудил у УК дважды упавший на льду житель Нижнего Тагила
Вчера, 19:03
Минус 1,8 млн рублей и квартира в залоге. Лжефсбэшники обманули пенсионерку из Тагила
Вчера, 13:24
Свыше 516 тысяч стоит билет в Тбилиси из Екатеринбурга
Вчера, 16:46