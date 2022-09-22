Экс-директор школы-интерната в Серове выписывал работникам премии и забирал их себе

В этом же году он перечислил со счета организации на свой более 66,9 тысяч рублей. Экс-директору назначили штраф - 200 тысяч рублей. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевшей стороны о возмещении в бюджет учреждения и региона ущерба - 210,5 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.