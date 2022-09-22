Экс-директор школы-интерната в Серове выписывал работникам премии и забирал их себе

Мужчину подозревают по ч. 1 ст. 159 (мошенничество), по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества). По данным следствия, в январе 2020 года начальник издал приказ о временном исполнении бухгалтером обязанностей замдиректора. Женщине-бухгалтеру полагалась оплата компенсации в размере 50% от замещаемой должности.
Затем мужчина убедил бухгалтера, что с обязанностями заместителя она не справилась, выполнив не все задачи. Поэтому, как сказал директор, она должна передать сумму компенсации ему. Все 9 тысяч рублей женщина отдала.
Также следователи полагают, что ранее, в 2020 году, мужчина, зная о дефиците фонда оплаты труда учреждения, издавал приказы о материальной помощи работникам. Но все деньги они приносили ему. Таким образом пять работников отдали ему больше 100 тысяч рублей.
В этом же году он перечислил со счета организации на свой более 66,9 тысяч рублей. Экс-директору назначили штраф - 200 тысяч рублей. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевшей стороны о возмещении в бюджет учреждения и региона ущерба - 210,5 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.