Трактор загорелся на ходу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге очевидцы заметили горящий трактор. Машина стояла на обочине, сообщает UraRu.
Как трактор попал на обочину и почему он загорелся, не сообщается.
Первые фото с места пожара опубликовал в соцсетях очевидец. По его словам, трактор загорелся на обочине. «От него шел густой столб дыма», – подписал фото екатеринбуржец.
Пожар занял площадь 8 квадратных метров, сообщили в областном МЧС. Десять пожарных и две спецмашины были вызваны на место происшествия. Огонь был быстро ликвидирован. Причины возгорания выясняются.