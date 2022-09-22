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Трактор загорелся на ходу в Екатеринбурге

Сегодня, 14:11
На одной из городских улиц Екатеринбурга сгорел трактор.

В Екатеринбурге очевидцы заметили горящий трактор. Машина стояла на обочине, сообщает UraRu.

Как трактор попал на обочину и почему он загорелся, не сообщается.

Первые фото с места пожара опубликовал в соцсетях очевидец. По его словам, трактор загорелся на обочине. «От него шел густой столб дыма», – подписал фото екатеринбуржец.

Пожар занял площадь 8 квадратных метров, сообщили в областном МЧС. Десять пожарных и две спецмашины были вызваны на место происшествия. Огонь был быстро ликвидирован. Причины возгорания выясняются.

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