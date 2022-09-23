На пяти трансформаторах в Верхней Пышме появились арт-объекты

Фестиваль для творцов уличного искусства проводится АО «Облкоммунэнерго» не в первый раз: старт дали в 2019 году. После очередного мероприятия верхнепышминцы получили пять муралов с уральским колоритом.
Трансформаторные подстанции энергетиков располагаются по всему городу для бесперебойных поставок электричества. Их рассматривают не только как нужные энергообъекты, но и элементы городского пространства. По этой причине они становятся объектами внимания вандалов: на трансформаторах рисуют неприличные изображения и пишут матерные слова. В целях борьбы с хулиганами решили проводить «Уральские мотивы», после которых города не теряют красоту внешнего вида, а, наоборот, украшаются.
В 2022 году на «Уральские мотивы» приезжали граффитисты из разных городов области: из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Горного Щита. Не остались в стороне и местные художники. Из-под баллончика творцов вышли пять уникальных изображений.
Наши общие силы направлены на развитие граффити как особого вида искусства, разграничение вандализма и уличной культуры, которая имеет свои каноны и правила, — отметил координатор фестиваля «Уральские мотивы», художник-граффитист Григорий Макаров.
Не только в Верхней Пышме украшаются подстанции «Облкоммунэнерго». В Нижнем Тагиле, Полевском и Камышлове здания также преобразились в арт-объекты.