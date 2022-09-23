На пяти трансформаторах в Верхней Пышме появились арт-объекты

Трансформаторные подстанции энергетиков располагаются по всему городу для бесперебойных поставок электричества. Их рассматривают не только как нужные энергообъекты, но и элементы городского пространства. По этой причине они становятся объектами внимания вандалов: на трансформаторах рисуют неприличные изображения и пишут матерные слова. В целях борьбы с хулиганами решили проводить «Уральские мотивы», после которых города не теряют красоту внешнего вида, а, наоборот, украшаются.