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На пяти трансформаторах в Верхней Пышме появились арт-объекты

Сегодня, 06:13
Фото: «Облкоммунэнерго»
Пять трансформаторных подстанций «Облкоммунэнерго» в Верхней Пышме отдали в руки художников-граффитистов для создания арт-объектов в рамках фестиваля стрит-арта «Уральские мотивы».

Фестиваль для творцов уличного искусства проводится АО «Облкоммунэнерго» не в первый раз: старт дали в 2019 году. После очередного мероприятия верхнепышминцы получили пять муралов с уральским колоритом.

Трансформаторные подстанции энергетиков располагаются по всему городу для бесперебойных поставок электричества. Их рассматривают не только как нужные энергообъекты, но и элементы городского пространства. По этой причине они становятся объектами внимания вандалов: на трансформаторах рисуют неприличные изображения и пишут матерные слова. В целях борьбы с хулиганами решили проводить «Уральские мотивы», после которых города не теряют красоту внешнего вида, а, наоборот, украшаются.

В 2022 году на «Уральские мотивы» приезжали граффитисты из разных городов области: из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Горного Щита. Не остались в стороне и местные художники. Из-под баллончика творцов вышли пять уникальных изображений.

Наши общие силы направлены на развитие граффити как особого вида искусства, разграничение вандализма и уличной культуры, которая имеет свои каноны и правила, — отметил координатор фестиваля «Уральские мотивы», художник-граффитист Григорий Макаров.

Не только в Верхней Пышме украшаются подстанции «Облкоммунэнерго». В Нижнем Тагиле, Полевском и Камышлове здания также преобразились в арт-объекты.

#Анна Варнакина#Общество#Верхняя Пышма#Граффити#Вандалы#Трансформатор
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