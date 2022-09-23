Правительство РФ прогнозирует дефицит бюджета в стране

Премьер российского правительства Михаил Мишустин рассказал о корректировке бюджета страны. Профицит сменился дефицитом, а ВВП незначительно снизился. Сегодня разбираемся с цифрами и выясняем кто оплатит бюджетные дыры.
Бюджет в топку
Главный финансовый документ страны, принятый в прошлом году, зафиксировал профицит 2023 года на отметке 299,1 млрд рублей. , ведомство министра финансов Антона Силуанова зафиксировало дефицит в объёме 522,7 млрд рублей. Однако, экономическую реальность поменяли события 2022 года. Экономисты правительства сели за новую версию документа и сверстали совершенно другой бюджет. На днях премьер Михаил Мишустин озвучил его параметры. В следующем году дефицит составит 2,9 трлн рублей (2% ВВП). В 2024 году дефицит составит 1,4% ВВП, а в 2025 году — 0,7% ВВП. Об этом пишут «Новые Известия»
По версии Минэкономразвития спад ВВП в 2022 году составит 2,9%. Согласно предыдущему прогнозу, ВВП мог потерять 4,2%. Годовая инфляция в августе замедлилась в большинстве российских регионов. Об этом говорится в аналитических материалах ЦБ РФ.
Что год текущий нам готовит?
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина не собирается «включать» печатный станок. Да ЦБ может это, но печатает деньги неохотно, и только в качестве помощи государственным компаниям. 2,9 трлн рублей в качестве допэмиссии — это страшный сон для чиновников правительства, Мишустин не будет этого делать — слишком высоки инфляционные риски. Внутренние займы — вот палочка-выручалочка, считают в министерстве финансов.
Заветной цифры ожидаемых доходов в 26 трлн рублей, правительство планирует достичь повышением ввозных пошлин и ставки налога на добычу полезных ископаемых. В 2023 году эти меры должны принести дополнительно 1,4 трлн рублей. Повышенные пошлины на газ и нефть принесут ещё 3,15 трлн рублей. При этом механизм сдерживания цен на будет продлен на три года.
Экспортная пошлина на газ дороже $300 долларов за 1000 куб. м. увеличится до 50% (с нынешних 30%). Коэффициент экспортной пошлины на нефть изменится в полтора раза (с 0,167 до 0,25). Правительство вводит пошлину на экспорт СПГ и угля. Это $9–10 за тонну, считают эксперты. Более 100 млрд рублей (12% выручки от экспорта) планируется взять у производителей удобрений. Казалось бы обывателю нет никакого дела до пошлин и коэффициентов. Однако новый бюджет косвенно коснется каждого.
На чем тарифы успокоятся. Европа становится «ближе»
Итак, что нас ждет? Правительство планирует увеличить поступления в бюджет от реализации голубого топлива внутри страны. В 2023 году топливо для россиян станет дороже на 8,5% (в 2022 году рост составил 3%). В 2024 году цена поднимется на 7% (через повышенный НДПИ 3% пойдет в госбюджет). За 3 года «набегает» 278 млрд рублей. Заплатят все. Кроме обладателей газовых плит и домашних котлов, газ используют и ТЭЦ, и промышленные предприятия. Бензин априори дешевле не будет. Демпферный механизм приведет к изъятию дополнительных 190 млрд рублей в год.
Дрова и уголь в этой ситуации не помогут. По данным Росстата, за год дрова подорожали на 19% — до 1,76 тысяч рублей за кубометр, пишут «Новые Известия». Дороже всего дрова в Севастополе (3,31 тысяч рублей), Калининградской области (3,03 тысяч рублей) и в Алтайском крае (2,92 тысяч рублей). Для Алтайского края дрова особенно актуальны — 16% населения края обеспечено газом.
Уголек тоже становится золотым — топливо подорожало за последние 12 месяцев на 22% до 3,67 тысяч рублей. В ХМАО тонна угля стоит 14596 рублей, на Камчатке — 12500 рублей, на Сахалине — 7738 рублей. Внутренние цены непременно поползут вверх, за ростом экспортных пошлин. Это звонок прежде всего жителям Кузбасса — будет меньше работы. Ещё до санкций, в I–II квартале 2022 года добыча угля на Кузбассе снизилась на 9%. Логистика и пропускная способность РЖД перечеркнули планы сместить поставки на Восток.
Чтобы доставить уголь в Китай, надо проехать по РЖД на запад, там перегрузить, потом объехать полмира, — сетует губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.
Бензиновый бунт в обмен на повышение тарифов
Добывающие компании мягко говоря не спешат делиться прибылью. Нагрузку всегда перекладывают на клиента, законы бизнеса, ничего более. И замыслы чиновников Минфина в этой ситуации для нефтяников не важны. Причина банальна: социальное настроение общества в руках нефтяников. Сократят поставки на внутренний рынок — возникнет дефицит топлива, и как результат — бунт. Вывод очевиден: топливный кризис на фоне роста тарифов рванет почище бочки с бензином. Правительству народное волнение сегодня нужно меньше всего. А нефтяники и газовые компании компании не обеднеют. Практика показывает что возросшие цены компенсировали санкционное сокращение поставок. Так же будет на внутреннем рынке. С точки зрения правительства Мишустина компромисс здесь — повышение тарифов. Платить придется всем.