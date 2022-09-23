Правительство РФ прогнозирует дефицит бюджета в стране

Добывающие компании мягко говоря не спешат делиться прибылью. Нагрузку всегда перекладывают на клиента, законы бизнеса, ничего более. И замыслы чиновников Минфина в этой ситуации для нефтяников не важны. Причина банальна: социальное настроение общества в руках нефтяников. Сократят поставки на внутренний рынок — возникнет дефицит топлива, и как результат — бунт. Вывод очевиден: топливный кризис на фоне роста тарифов рванет почище бочки с бензином. Правительству народное волнение сегодня нужно меньше всего. А нефтяники и газовые компании компании не обеднеют. Практика показывает что возросшие цены компенсировали санкционное сокращение поставок. Так же будет на внутреннем рынке. С точки зрения правительства Мишустина компромисс здесь — повышение тарифов. Платить придется всем.