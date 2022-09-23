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Пропавшего почти полгода назад пенсионера из Тугулыма разыскивают волонтёры

Сегодня, 05:00
Фото: 1MI
Афанасий Безымянных пропал из поля зрения близких людей 26 апреля — почти полгода назад. Теперь его поисками занимаются волонтёры. Пенсионер жил в посёлке Тугулым.

Афанасию Михайловичу 83 года. Последний раз связь с ним поддерживали весной нынешнего года. Ориентировку на пропавшего пенсионера опубликовал волонтёрский поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Известно, что рост мужчины составляет 1 метр 80 сантиметров. Он имеет тучное тело, седые волосы и карие глаза. Об одежде, в которую был одет Безымянных на момент пропажи, ничего не известно.

Всем, кто обладает информацией о судьбе или территориальном расположении Афанасия Михайловича, предлагают сообщить информацию добровольцам 88007005452 или полиции — 112.

Фото: ЛизаАлерт
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